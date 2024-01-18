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她1周內狂嗑「這物」左眼竟失明 醫生揭真正元兇…網驚：我午餐裡就有

香港01／ 撰文／孫聖然
湖北武漢一名女子連續一週吃香腸後，竟導致失明。（影片截圖）
湖北武漢一名女子連續一週吃香腸後，竟導致失明。（影片截圖）

香腸是傳統臘味的代表，亦是製作煲仔飯等多種粵式食物的食材。湖北武漢一名女子連續一周吃香腸后，竟導致失明

綜合大陸報導，武漢的陳女士今年製作了幾十斤香腸，待風乾后，她蒸香腸、炒香腸，幾乎餐餐都要吃。不過，連續吃一周後竟發生意外，陳女士的左眼突然失明。

送院檢查后，醫生發現，陳女士原本是糖尿病患者，左眼已進入糖尿病視網膜病變的增殖期，推測病因或與香腸有關。

醫生指出，香腸是高油食物，短時間大量進食，或會導致病人血糖水準不穩定，而加劇眼底的病變。目前陳女士正在醫院接受治療。

網友怎麼看：「那她還每天吃飯喝水呢」、「某人連吃100年米飯最終病逝」、「連吃一周香腸，我覺得這樣吃我要飛升了」、「我中午的午飯裡就有香腸呢，我還吃不吃」、「這提醒我們要注意飲食均衡，不可貪吃某種美食」。

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文章授權轉載自《香港01》

失明 患者 視網膜 香腸 糖尿病

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