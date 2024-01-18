昨天空掛滿高積雲火燒雲 民眾讚歎驚問：要變天了？還是地震？

昨天天空雲很漂亮，布滿高積雲，到了傍晚還出現橘紅色的火燒雲，不少民眾貼在臉書分享。中央氣象局前局長鄭明典也在臉書貼出高積雲和火燒雲的照片，吸引非常多網友按讚。但也有人詢問出現高積雲是否代表要變天了，出現火燒雲會地震嗎？

維基百科指出，高積雲是中雲的一類，雲塊較高層雲小，但可清晰分辨輪廓，有時出現在兩個或以上的高度，高積雲較薄時呈白色，在較厚時呈暗灰色。高積雲雲狀可以是扁圓形、瓦片狀等，且以波浪形排列，不少人覺得高積雲高掛天空很像棉花糖布滿天空。

至於火燒雲，是指在日出或日落時在天邊出現的有色的雲霞，是大氣變化的常見現象。

中央氣象署預報員曾昭誠今天指出，很多時候出現高積雲確實是變天的前兆，顯示要變天了，但也不一定都是這樣，例如昨天出現高積雲，今天也沒有變天，周六鋒面才來，寒流下周日報到。

有關火燒雲部分，曾昭誠說，昨天出現火燒雲剛好是雲偏西邊，夕陽的光照到雲的底部，反射到地面，讓雲看來出現橘紅等色彩。至於火燒雲出現是否會發生地震，他指出，目前科學家並未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯，有可能是發生地震時也出現火燒雲，讓民眾覺得跟地震有關係。

中央氣象署2023年10月17日在臉書「報地震-中央氣象署」指出，有人聲稱在地震發生之前能觀察到所謂的「地震雲」，認為能將異常的雲形態作為地震即將發生的徵兆。

「報地震-中央氣象署」指出，有些人認為地震發生前可以看到高積雲，高積雲屬於一種中雲族，雲小，可清楚辨別出輪廓，雲狀可以是扁圓形、瓦片狀等，且以波浪形排列，就像是天空中有滿滿的棉花糖一樣。

「報地震-中央氣象署」指出，大氣現象十分複雜，雲的形狀和變化可能受到多種氣象條件影響，目前科學家並未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯，單純依靠雲來預測地震是不可靠的。