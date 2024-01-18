高雄大社蜜棗品質優於去年 價格恐攀高連拍賣員都想種

高雄市大社區一直是台灣重要的蜜棗產地，今年因氣候因素讓蜜棗甜度高、果肉清翠，品質更優於去年。今天大社區農會特別舉辦蜜棗品評鑑競賽暨推廣活動，冠軍可獨得3萬元獎金，連特地從台北南下擔任評審的台北第一果菜批發市場拍賣員劉源和都表示，今年價格有機會比去年更高，開玩笑說，「我也要來種蜜棗」。

大社區農會總幹事謝清標表示，今年8月下了一場雨，意外讓部分花果掉落，不僅沒造成嚴重損失，還讓農民省了疏果的工錢，果實也更飽滿香甜，品質更優於去年，價格有望再突破。

特別南下高雄擔任評審的台北第一果菜批發市場拍賣員劉源和則表示，去年蜜棗在台北批發價平均達每公斤200至300元，到清明節時頂級蜜棗更飆高到每公斤1500元，今年雖然量沒去年多，但品質更好，有機會再創新高，還與一旁的評審開玩笑說，「我們也來去種蜜棗好了」。