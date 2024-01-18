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高雄大社蜜棗品質優於去年 價格恐攀高連拍賣員都想種

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄大社蜜棗舉辦評鑑競賽，冠軍獨得2萬元獎金。記者蔡世偉／攝影
高雄大社蜜棗舉辦評鑑競賽，冠軍獨得2萬元獎金。記者蔡世偉／攝影

高雄市大社區一直是台灣重要的蜜棗產地，今年因氣候因素讓蜜棗甜度高、果肉清翠，品質更優於去年。今天大社區農會特別舉辦蜜棗品評鑑競賽暨推廣活動，冠軍可獨得3萬元獎金，連特地從台北南下擔任評審的台北第一果菜批發市場拍賣員劉源和都表示，今年價格有機會比去年更高，開玩笑說，「我也要來種蜜棗」。

大社區農會總幹事謝清標表示，今年8月下了一場雨，意外讓部分花果掉落，不僅沒造成嚴重損失，還讓農民省了疏果的工錢，果實也更飽滿香甜，品質更優於去年，價格有望再突破。

特別南下高雄擔任評審的台北第一果菜批發市場拍賣員劉源和則表示，去年蜜棗在台北批發價平均達每公斤200至300元，到清明節時頂級蜜棗更飆高到每公斤1500元，今年雖然量沒去年多，但品質更好，有機會再創新高，還與一旁的評審開玩笑說，「我們也來去種蜜棗好了」。

高雄大社地區種植蜜棗面積約有130公頃，年產量約1500公噸，主要品種以珍寶、珍愛、雪麗、還有過年後採收的珍蜜又稱為爆漿蜜棗。產量8成主要運銷至大台北地區，其餘則供應高雄、屏東、台南等鄰近市場銷售及宅配銷售。

剛完成四連霸的立法委員邱議瑩吃完剛出爐的冠軍蜜棗也說讚。記者蔡世偉／攝影
剛完成四連霸的立法委員邱議瑩吃完剛出爐的冠軍蜜棗也說讚。記者蔡世偉／攝影
評審拿起一顆顆飽滿的蜜棗果實，仔細評鑑今年冠軍獎落誰家。記者蔡世偉／攝影
評審拿起一顆顆飽滿的蜜棗果實，仔細評鑑今年冠軍獎落誰家。記者蔡世偉／攝影

農會 屏東 高雄市

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