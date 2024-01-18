學測生必看！營養師推薦考前飲食指南、應援零食一次看

學測將於1月20~22日登場，剩不到一周的最後關頭，高三考生和家長們無不全力備戰。宏亞食品瞄準考前商機，攜手學習型YouTuber推出77乳加考生應援團。除了77乳加，還有哪些考前必吃的療癒零食？而營養師又建議考生如何健康飲食呢？

國民零食搶搭考試熱潮，推出考試應援包

學測考生進入最後衝刺階段，除了讀書考試，飲食也會影響身體營養和情緒穩定。國內經典療癒零食「77乳加」瞄準Z世代，組成考試應援團，邀請學霸級學長姊於IG與YouTube上無私地傳授應考寶典。還推出「限定版77乳加考試應援文具組」抽獎活動，給予考生實際和精神上的支持。

YouTube頻道上擁有2.77萬訂閱數、「雨廷的霆仔」李竑霆認為，咀嚼能增進專注力、降低焦慮，因此他推薦大家吃經典款或有綜合堅果的77乳加，「當你讀書讀累時，嚼一口感受濃濃的牛軋糖與花生香，同時還能活化腦力。」

國內經典療癒零食「77乳加」推出「限定版77乳加考試應援文具組」。宏亞食品提供

考試必吃的應援零食，你吃過嗎？

除了77乳加，網路上，還有許多網友提到，麥當勞滿福堡、旺旺仙貝、狀元煎餅、提神果凍等，也被認為是「考前必吃」的應援食物。

麥當勞早餐快速又便利，滿福堡又有「吃滿福保好運」的象徵涵義，因此許多考生會在考試當天吃滿福堡作為早餐。國民經典零食：旺旺仙貝，也因著「考運旺旺」涵義，許多考生會買來祈求好運。

而另一款經典餅乾類零食：狀元煎餅。酥脆餅皮搭配花生香氣，不僅是童年的重要回憶，更是考試期間的應景零食，義美特別設計圓形外觀，代表祈願考試順利，事事圓滿。

麥當勞早餐快速又便利，滿福堡又有「吃滿福保好運」的象徵涵義。取自麥當勞

應援零食含特定營養素，為考生加油打氣

除了祈求好運氣，有些應援零食從營養健康角度出發，成為考前必吃零食。最經典的就是超商常見的能量果凍。軟鋁箔包裝攜帶方便，且可直接飲用，原先設計給運動員飲用，但因為內含維他命、膠原蛋白、綜合礦物質和膳食纖維等營養素，可快速補充體力，因此廣受考生喜愛。另外，銀杏記憶力口香糖也是近年考前必吃零食，透過咀嚼，提高腦部血流，活絡大腦，提升記憶力、判斷力和精神集中力。

若考生吃得營養健康，將有效增強記憶力和體力，除了身體健康，也對情緒穩定有所助益。因此，如何吃得健康又開心，成為考生備考的一大關鍵。

增強記憶力吃銀杏無效？營養師：多補充維生素Ａ

營養師Liz提到，考生最常見的飲食營養需求是：如何增強記憶力。對此，她解釋，銀杏已被證實成效有限，反而補充維生素Ａ較有幫助。

Liz提到，橘紅色、黃色的食物都含有較多維生素A，例如：胡蘿蔔、南瓜、雞蛋的蛋黃、魚油等。Liz認為，考生一天可吃一到兩顆雞蛋。不過，她也強調，這些食物並不是記憶吐司，「營養還是要靠長期積累，才會看見成效。」

雞蛋的蛋黃含有較多維生素A，建議考生多多補充。示意圖，圖片來源／Ingimage。

按照考試日程表，規劃飲食和用餐時間

最後幾天的衝刺階段，Liz建議飲食和作息全部按照考是日程表進行，若早上9點開始考試，8點就會吃早餐，那現在每天就要8點準時吃早餐，「讓腸胃道習慣在特定時間點有食物，」畢竟，考試當天因為壓力大，腸胃道通常會更敏感，因此，需提前讓身體適應用餐時間。

除了要注意用餐時間，所攝取的食物也是關鍵。

Liz點出幾項不建議考前吃的黑名單食物，包含：辛辣、過冰或過熱等刺激食物、沙拉壽司等生食。此外，Liz更建議，考試當天你打算吃什麼，這幾天就「比照當天」來用餐，才最能模擬當天狀況，讓身體提前適應。

平常沒有吃B群，考試當天就不要吃

不只吃正餐，有些人會想在考試當天，補充營養保健品、能量飲等，對此，Liz建議，平常如果沒有吃過這類補充品，考試當天就不要吃。她以B群為例，一般認為補充B群可以提升精神，但有些人吃B群不但無提神功效，反而會更想睡，作答專注度下降。

針對B群的效果差異，Liz比喻，有些人平常飲食已補充足量維生素B，因此再補充B群會讓身體內的小工人太多，有些工人就會罷工。也因為維生素B6本身就具安定神經的效用，因此，有些人補充B群，反而會過度放鬆身心，影響考試專注度。

「其實保持愉快心情也很重要，」Liz最後提到，別讓飲食成為身體和心理的負擔，正向開心地應考，才能充分發揮實力，準備迎接金榜題名時刻。

（本文出自2024.01.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）