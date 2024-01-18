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車不是我開的...北市裁決所推線上申請歸責只花3分鐘

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市交通裁決所有鑑於民眾多使用線上申辦歸責，因此優化手機版本頁面，3分鐘就能上傳。圖／擷取自網路
北市交通裁決所有鑑於民眾多使用線上申辦歸責，因此優化手機版本頁面，3分鐘就能上傳。圖／擷取自網路

交通違規記點新制去年6月30日實施，北市交通裁決所統計，去年總計受理申請歸責案件達25萬400件，比同期增加13萬多件，為此，推出線上申請系統，只要利用手機帶入基本資料，3分鐘就能上傳。

北市交通裁決所課長陳珈含表示，去年歸責案件和2022年同期的11萬6909件，增加114%，其中，申請歸責者約9成採線上申辦，為了加強效率，優化了手機相容版本頁面，簡單3個步驟即可申請。

她介紹，備妥歸責申請人、被歸責雙方的政見及違規通知單等證明文件，拍照存檔，再將雙方的資訊及罰單號碼，匯入證明照片，填寫完成後送出申請即完成，之後便能免於重複鍵入身分資訊。

陳珈含提醒，汽車所有人若收到非本人駕駛車輛的違規通知單，要在應到案日期前向應到案處所申請歸責，避免逾期無法受理遭受罰。

另外，避免重複繳納罰鍰，裁決所長蘇福智說，由於超商繳納會有時間落差，建議民眾使用街口、Line Pay、橘子支付等多元繳納管道。而裁決所則會在每週主動通知重覆繳款民眾，並提供QR Code連結辧理退款。

同時，也提醒裁決所都是以電子郵件方式寄送，呼籲民眾不要點選來路不明簡訊繳款，避免受騙。

北市 記點

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