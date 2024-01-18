霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

一年一度的新竹縣尖石鄉鎮西堡馬拉松將在周末21日登場，每年都吸引千名跑者參與，不過今年賽期意外又撞上寒流來襲，已讓不少跑友興奮是不是2016年霸王寒流來襲期間，免費升級成「極地超級馬拉松」又要上演，尖石鄉公所及警方都不敢大意，呼籲跑友注意保暖。

2024鎮西堡馬拉松將在21日上午5點準時於尖石鄉公所前廣場起跑，預估屆時將有千名跑者參與，將從海拔300公尺一路衝上近2000公尺高山，其中100公里組超級馬拉松會在跑抵鎮西堡部落後折返，預估全程需耗時14小時。

不過2016年1月24日霸王寒流來襲期間，正好也趕上鎮西堡馬拉松舉辦，因當天主辦單位正常開跑，讓不少跑者才跑到半路，就遇到天降大雪、路面冰封，甚至沿路積雪超過30公分、寸步難行，讓不少跑者留下深刻印象，直呼人生第一次跑極地馬拉松居然還是在台灣。

因此此次寒流襲台又碰上鎮西堡馬拉松舉辦，主辦單位不敢大意，13知路跑協會提醒參賽者，需攜帶保暖衣物、頭巾、手套及雨具，並慎防失溫，並會在全程設置11處補給站，其中3處設有熱食，其餘補給站也會提供飲水、運動飲料及水果，若天候有影響選手安全；也可能視情況宣布取消、延期或調整賽事路線。

新竹縣警察局也不敢大意，因上次鎮西堡極地超馬舉辦時，警方也出動大批警力頂著漫天大雪在寒風中協助交管，不少員警甚至都快被大雪埋成雪人，同時還順便協助救出不少受困在大雪當中的人車，其中尖石就救出127輛受困車輛，因此警方也呼籲跑者若遇寒流襲台，務必量力而為、做好保暖。