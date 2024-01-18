快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鎮西堡馬拉松2016年碰上霸王寒流襲台，大雪封山警方出動救援。圖／新竹縣警察局提供
鎮西堡馬拉松2016年碰上霸王寒流襲台，大雪封山警方出動救援。圖／新竹縣警察局提供

一年一度的新竹縣尖石鄉鎮西堡馬拉松將在周末21日登場，每年都吸引千名跑者參與，不過今年賽期意外又撞上寒流來襲，已讓不少跑友興奮是不是2016年霸王寒流來襲期間，免費升級成「極地超級馬拉松」又要上演，尖石鄉公所及警方都不敢大意，呼籲跑友注意保暖。

2024鎮西堡馬拉松將在21日上午5點準時於尖石鄉公所前廣場起跑，預估屆時將有千名跑者參與，將從海拔300公尺一路衝上近2000公尺高山，其中100公里組超級馬拉松會在跑抵鎮西堡部落後折返，預估全程需耗時14小時。

不過2016年1月24日霸王寒流來襲期間，正好也趕上鎮西堡馬拉松舉辦，因當天主辦單位正常開跑，讓不少跑者才跑到半路，就遇到天降大雪、路面冰封，甚至沿路積雪超過30公分、寸步難行，讓不少跑者留下深刻印象，直呼人生第一次跑極地馬拉松居然還是在台灣。

因此此次寒流襲台又碰上鎮西堡馬拉松舉辦，主辦單位不敢大意，13知路跑協會提醒參賽者，需攜帶保暖衣物、頭巾、手套及雨具，並慎防失溫，並會在全程設置11處補給站，其中3處設有熱食，其餘補給站也會提供飲水、運動飲料及水果，若天候有影響選手安全；也可能視情況宣布取消、延期或調整賽事路線。

新竹縣警察局也不敢大意，因上次鎮西堡極地超馬舉辦時，警方也出動大批警力頂著漫天大雪在寒風中協助交管，不少員警甚至都快被大雪埋成雪人，同時還順便協助救出不少受困在大雪當中的人車，其中尖石就救出127輛受困車輛，因此警方也呼籲跑者若遇寒流襲台，務必量力而為、做好保暖。

中央氣象署預測，周末起寒流南下襲台，低溫下探10度以下，氣象專家彭啟明更在前幾天示警，這波威力不容小覷，可用2016年霸王寒流情境準備，不過氣象署認為最低溫可能出現在下周三，本周末21日並非最低溫階段。

2016年鎮西堡「極地」馬拉松警方協助交管，連員警都快凍成雪人。圖／新竹縣警察局提供
2016年鎮西堡「極地」馬拉松警方協助交管，連員警都快凍成雪人。圖／新竹縣警察局提供

馬拉松 寒流 大雪

延伸閱讀

20日「大寒」入冬最強寒流來襲 民俗專家提醒兩件事

周日入冬最強寒流來襲溫度溜滑梯 水氣攪局濕冷4天最低溫6度

寒流將至陽明山下雪？氣象署：1千公尺以上大屯山、七星山有機會

波馬女子菁英名單出爐：11 位個人最佳低於 220 選手創紀錄！

相關新聞

霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

一年一度的新竹縣尖石鄉鎮西堡馬拉松將在周末21日登場，每年都吸引千名跑者參與，不過今年賽期意外又撞上寒流來襲，已讓不少跑...

華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

中華航空素食餐爭議風波持續延燒，當班空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，有心人士大作文章指控差別待遇，只能鼻子摸摸認倒...

台灣跨性別族群生活處境調查：僅1成7未曾遭受職場不友善對待

為了解台灣跨性別社群在「日常生活」、「職場經驗」、「就醫經驗」等三個面向的處境，台灣同志諮詢熱線協會自2022年至202...

周日入冬最強寒流來襲溫度溜滑梯 水氣攪局濕冷4天最低溫6度

暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑，下周一起加上華...

車不是我開的...北市裁決所推線上申請歸責只花3分鐘

交通違規記點新制去年6月30日實施，北市交通裁決所統計，去年總計受理申請歸責案件達25萬400件，比同期增加13萬多件，...

滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，日本旅遊達人林氏璧在臉書中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。