年輕人3次免費心理諮商 已1.7萬人使用

衛生福利部去年推動年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商。衛福部今天表示，截至去年底已服務1.7萬人，轉介風險者約占33%，使用者滿意度達96%。

衛福部去年8月1日起，與台灣精神醫學會、台灣精神科診所協會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台灣臨床心理學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、台灣諮商心理學會及台灣輔導與諮商學會等7大公學協會共同合作，推動「年輕族群心理健康支持方案」，供15至30歲民眾每人3次免費諮商。

衛福部心理健康司今天表示，截至去年12月31日止，服務人數為1萬7178人，總使用人次達4萬3284人次；男女使用比約為1比2.7，與各國趨勢相近，使用者年齡層以24到30歲占66%最多。

心健司指出，使用者中，經心理師評估達高風險，轉介醫療者達5715人，約占33%，顯示確實篩檢出許多高風險年輕族群，讓高風險個案得以從更前端及時預防處理，並讓專業醫療團隊介入與治療，達到及早介入及早治療的目的。

服務使用者滿意度調查，心健司表示，高達96%使用者對方案感到滿意，95%使用者認為心理諮商服務對自己有幫助。

至於方案後續狀況，心理健康司科長王芃宣接受中央社記者電訪說明，此方案為1年期計畫，計畫經費目前已執行約5成；若後續經費提早用完，年輕族群仍持續申請接受諮商，將由其他預算支援。

心健司指出，方案使用率高，突顯年輕族群的迫切心理健康需求，衛福部將持續推動此方案。目前全國各縣市共有406家合作機構的精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師，共同提供服務，鼓勵有需求的年輕民眾勇於求助，去除汙名標籤，建立正確心理健康識能，提供民眾高可近性的心理健康資源。