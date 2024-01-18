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台灣跨性別族群生活處境調查：僅1成7未曾遭受職場不友善對待

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣同志諮詢熱線協會今發布「2023台灣跨性別族群生活處境報告」，呼籲提升成人性平教育、增設不以性別為區隔的性別友善空間、打造跨性別友善職場、增進跨性別友善醫療，以及政府應降低跨性別者變更法定性別門檻。記者葉冠妤/攝影
台灣同志諮詢熱線協會今發布「2023台灣跨性別族群生活處境報告」，呼籲提升成人性平教育、增設不以性別為區隔的性別友善空間、打造跨性別友善職場、增進跨性別友善醫療，以及政府應降低跨性別者變更法定性別門檻。記者葉冠妤/攝影

為了解台灣跨性別社群在「日常生活」、「職場經驗」、「就醫經驗」等三個面向的處境，台灣同志諮詢熱線協會自2022年至2023年完成三場焦點團體與一份網路問卷調查，蒐集832位有效樣本，完成「2023台灣跨性別族群生活處境報告」。調查顯示有32%跨性別者擔心在公共廁所遭受質疑、打量，出門在外寧可憋尿，而從未在職場中遭受不友善對待的跨性別族群，則不到2成。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，調查針對跨性別社群在「日常生活」、「職場經驗」、「就醫經驗」三面向經驗。社會對跨性別的正確認識偏低，是目前跨性別出櫃的主要困難，而在日常生活空間，跨性別社群會避免前往眾多公共空間，特別是僵化性別二分的公共空間。

舉例來說，使用公共廁所對許多跨性別社群來說充滿壓力，40%有遭旁人質疑、注視打量的經驗，32%甚至會選擇憋尿，不只公共廁所，大眾溫泉、游泳池與健身房、學校、洽公、投票場所都可能造成困擾。

跨性別社群也普遍有不友善的求職或職場經驗。彭治鏐說，雖超過半數的受訪者認為其職場對跨性別族群友善，但仍有22%受訪者在其主觀感受不友善的職場中工作，約5成受訪者表達向主管、同事出櫃困難；僅17%從未在職場中遭受不友善對待，在遇到不友善對待後不敢申訴、求職時曾因為跨性別身分被拒絕的比率皆達17%。

彭治鏐說，調查也發現不同性別認同的跨性別所面對到的性別處境，呈現明顯差異。跨性別女性在求職過程或職場中隱藏身分的比率較低，出櫃程度最高，但隨之而來的歧視或不友善經驗也最多，跨性別男性在職場雖較不易被「識破」，但對於被出櫃則有比較大的擔心。

跨性別男性Deven說，之前公司的員工系統頁面上會顯示性別，他就這樣被迫在全公司「被出櫃」，曾有其他部門的人詢問他同事「Deven到底是男生還是女生？」，大家對跨性別完全不了解的情況下，會有更多猜測和誤解。跨性別女性Viva則分享，當她進到女廁，曾被懷疑別有意圖，但進入男廁也會不安、被歧視，在必須出示身分證的場合，更曾被警察大聲質疑性別，甚至遭受外貌羞辱。

台大建築與城鄉研究所教授畢恆達說，透過教育改變陳舊性別觀念耗時，但現在馬上就能進行制度、活動跟空間設計的改革，如廁所去除性別檢查，也該思考學校宿舍、國中小學號編排是否一定男女有別？金馬獎演員、金曲獎歌手是否應去除性別分類？在改變過程當中，讓更多人思考傳統性別二分的問題，也更加理解性別多樣存在的必要性。

勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中督導陳鶴勳說，跨性別若在社會環境出櫃，可能連面試機會都拿不到，或遭遇職場霸凌後身心狀況不佳、難以申訴進而離職，陷入經濟不穩定的貧窮處境，因此希望有更友善的職場環境，讓跨性別發揮所長、收入穩定，不用時刻擔心遭受歧視。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔則指，現在跨性別者變更性別要有2名身心科醫師評估、並經手術後才能換證，導致9成的跨性別者被迫拿著無法符合性別認同的身分證，近年有法官認可性別認同為基本人權，手術要件與性別認同沒有實質連結，呼籲行政院應立即廢除手術要件。

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