「大寒」逢最強寒流 國健署提「護心」8招

「大寒」是24節氣中最後一個節氣，象徵一年的結束。根據中央氣象署氣象預報資料顯示，今年大寒1月20日適逢東北季風增強，緊接著又有寒流來襲，且可能持續冷至1月25日清晨。國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，每當遇到氣溫劇烈變化的天氣，民眾都要特別注意保暖，容易引發心血管疾病急性發作，也提醒健康8式，保護好自身心臟健康。

俗話說：「新年頭，舊年尾」，伴隨著農曆春節將至，民眾忙著大掃除與採買年貨，除了適時添加衣物禦寒外，長輩常說：「暖身先暖心，心暖則身溫」，如何護心暖心顧健康？吳建遠說，天氣寒冷對慢性疾病民眾來說更得要注意，因此要特別提醒民眾，面對冷氣團將至，可以參考健康8式。

第1式「飲食均衡」：均衡攝取六大類食物（全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類），以低油、低糖、低鹽、高纖（三低一高）為原則，避免因天冷而大吃大喝或攝取高熱量的炸物。

第2式「規律運動」：減少久坐，每週累積150分鐘的中度身體活動，運動前需「充分熱身」，避免在低溫的大清早外出運動，或天冷時改採室內的運動。

第3式「充足睡眠」：養成早睡晚起的習慣，成人每日需要睡足7至9小時；若家中有嬰幼兒，則應注意保持正確的睡姿及室內通風，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹幫助孩子保暖，並切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

第4式「拒菸節酒」：吸菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，另建議以茶或水代替酒，身體更輕鬆無負擔。

第5式「適當腰圍」：肥胖容易引起三高，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。

第6式「預防高血壓」：牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量一回（共2回）、每回量「2」次取平均值，建議的血壓值＜140/90 mmHg。

第7式「預防高血糖」：定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg/dl。

第8式「預防高血脂」：定期監測血脂值，低密度脂蛋白膽固醇<160 mg/dl。

三高患者、心血管疾病患者及長者都要記得規律服藥、定期回診，如有心臟病史的民眾，任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。一旦出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫。