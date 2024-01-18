偏東風至東南風 環境部：西部擴散條件差 汙染物易累積

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，日本旅遊達人林氏璧在臉書中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生

2024-01-18 10:07