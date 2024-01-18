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偏東風至東南風 環境部：西部擴散條件差 汙染物易累積

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部表示，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積。截圖自空氣品質監測網
環境部表示，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積。截圖自空氣品質監測網

環境部表示，今日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積。依最新監測結果，宜蘭、花蓮空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

環境部說，18日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；中南部地區、馬祖清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級

環境部表示，未來一周，18日至19日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，須留意汙染物累積；20日鋒面通過及東北季風增強、21日至22日寒流南下、23日寒流影響，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件良好，雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。。

馬祖 環境部 寒流

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