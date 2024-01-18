中市小黃公車新增3條路今上路 首次串連捷運

台中小黃公車路網再增新生力軍，3條新路線今天上路，擴增到25條路線。交通局長葉昭甫說明，交通局爭取到公路局計畫1700萬元，新闢3條路線服務大安區、大甲區、龍井區及烏日區，並首次串連台中捷運，提供偏遠地區最有溫度的乘車服務服務。

葉昭甫說，小黃公車為市長盧秀燕上任重要政策，五年來持續落實偏鄉行的權益，小黃公車從原本的2條路線，擴大到22條路線，今天再新增3條路線上路，這25條路線成為偏遠民眾最有感的公共運輸服務。

葉昭甫說明，今天再新增3條路，包含黃23路中庄龜壳線、黃24路麗水田中線、黃25路九德溪尾線，服務範圍涵蓋大甲區、大安區、龍井區及烏日區等地，銜接大甲車站、龍井車站、九德捷運站及市區公車站、學校、醫院、市場等地，提供民眾轉乘大眾運輸、出門採買、就學就醫、訪友等更便利的服務。

葉昭甫說，市府為顧及偏遠地區民眾交通需求，針對公車到不了、路幅較小等地，自2017年起啟動小黃公車，以計程車取代傳統公車營運，25條路線行經139個里，並於路線中串聯台鐵、公車站等交通節點，小黃公車採定班定線營運，在無市區公車站牌路段隨招隨停。交通局不定期與地方滾動檢討舊路線，這次新增路線中還有首條串連台中捷運，可以更順利轉乘公車、台鐵、甚至是高鐵。