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北市計程車10天春節加成 每趟增30元 依跳表金額收費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。本報資料照片
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。本報資料照片

農曆春節將至，民眾走春、送禮訪客等乘車需求增加，為鼓勵計程車司機疏運旅客，台北市計程車春節從2月5日到14日加收每趟30元運費，提醒司機駕駛人以新式計費表內建春節加成，若未選取者，仍依跳表金額向乘客收費，不得額外加收；若違規加收且查證屬實，可處9千元到9萬元罰鍰。

北市公運處科長洪瑜敏表示，春節加成共計10天，從2月5日凌晨12點開始到14日凌晨24點止，在台北市境內上車的乘客，請依照計費表跳表金額支付車資，下車前也記得向駕駛索取乘車證明，未按表收費情形，可記下車號、時間、地點，撥打1999申訴。

洪瑜敏提醒計程車駕駛，這十天的收費，要點選新式計費表的春節加成按鍵為準，並且已印製春節期間計程車運費加成宣導貼紙，提供張貼在車內。

至於北市議員反映，在北市八大行業商家候車的計程車違規漫天喊價問題，她呼籲乘車民眾發現疑慮，可以記下上車的地點、時間，並以拍照、錄影方式佐證，若查證屬實可開罰9千到9萬元。

不過，洪瑜敏也說，以往案例難以確認司機駕駛是刻意還是忘記按下跳表，通常乘車民眾都會依照之前搭乘路線經費付款，去年僅一件違規，開罰九千元。

另一方面，春節期間，北市交通裁決所仍提供吊扣屆滿駕照發還的服務，只要吊扣期滿在2月8日到2月14日者，可以於1月18日利用裁決所網頁或電洽先行預約，屆時再到水源派出所領取。

春節 北市 計程車司機

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