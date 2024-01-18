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限時加送莓果氣泡飲！第6間「明水然．樂」插旗板橋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
明水然．樂將於板橋開設第6間分店。圖／樂多多提供
明水然．樂將於板橋開設第6間分店。圖／樂多多提供

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒餐廳「明水然．樂」，將於1月19日插旗新北板橋，開設品牌第6間分店。為慶祝新店開幕，1月31日前，到店用餐即加贈「莓果特調氣泡飲」。

主打高CP值的「明水然．樂」，店內提供14道式的無菜單鐵板燒套餐，並以日本A5和牛、龍蝦、季節現流鮮魚等食材作為主角，包括在台北、林口、新竹、高雄等地均有分店。全新開幕的板橋店，除了有日本A5和牛料理，還依照顧客喜好，推出「龍蝦玉子燒堡」、「龍蝦身佐蝦膏醬」等新菜色，徹底利用整尾龍蝦；另外還增加「芙蓉翡翠豆腐」、「野蔬山珍煮」等蔬食菜色，全套1,600元。

「明水然．樂」板橋店乃是樂多多集團在2024年的首發新展店。為慶祝新店開幕，即日起至1月31日期間，到店用餐就加贈「莓果特調氣泡飲」1杯，價值150元。

【明水然．樂 板橋重慶店】

地址：新北市板橋區重慶路251號1樓

電話： (02) 2955-8933

為慶祝開幕，用餐可享「莓果特調氣泡飲」1杯。圖／樂多多提供
為慶祝開幕，用餐可享「莓果特調氣泡飲」1杯。圖／樂多多提供
明水然．樂主打無菜單的鐵板燒套餐。圖／樂多多提供
明水然．樂主打無菜單的鐵板燒套餐。圖／樂多多提供

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