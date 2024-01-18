知名牙醫率團隊進駐台東 讓牙病患者不再牙疼

台東醫療再精進，基督教醫院牙科軟硬體全面升級，不僅設備更新，知名牙周、植牙醫師段茂琦，也帶領多位牙醫師進駐東基，提供專業完善服務，讓縣內牙病患者不再赴外縣市就醫。

東基牙科主任林俊凱醫師表示，為減少病人看牙等待時間，並顧及身心障礙者就醫需求，牙科診間由4間增加至5間，其中2間仍維持大空間，團隊也從2位增加到7位，形成護牙最強陣容。

位在東基慈愛樓2樓的牙科診間，今年軟硬體全面升級，其中設備部分全新引進口腔電腦斷層掃描儀（CBCT）及口腔電腦斷層掃描儀由2D晉升為3D，衛教螢幕，也由19吋升級為43吋。

另團隊陣容部分，除原有的王剛毅、林俊凱等醫師外，也召募郭鈞、楊博貿、洪宇翰等3位牙醫師，知名牙周、植牙醫師段茂琦也邀請同窗好友植牙名醫楊明哲一起到台東，充實東基牙科陣容。

東基表示，硬體到軟體同步升級後，牙科診間也更名為「牙科暨植牙中心」，提供先進、專業的植牙技術服務，未來複雜植牙重建，患者可以不必再遠赴外縣市就醫。

段茂琦醫師坦言，植牙目前非健保給付項目，對不少需要植牙的人來說，費用確實偏高。針對台東縣內迫切需要植牙的經濟弱勢病人，他打算規畫植牙義診服務。