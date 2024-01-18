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校園食農教育推廣國產稻米補助 這裡可以申請

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
食米教育課程實作體驗培育均衡飲食觀念。圖／農糧署提供
食米教育課程實作體驗培育均衡飲食觀念。圖／農糧署提供

國人的每人每年食米量逐年降低，農業部農糧署為推廣食米教育，推動用「國產稻米」為主要素材，並結合在地特色食米與均衡營養觀念的「食米學園」計畫，鼓勵全國公立國民小學結合當地農業資源與米食文化傳承等內容融入課程，以扎根學童認同在地食米與喜愛米食的飲食習慣。

農糧署表示，今年度「推動食米學園計畫」即日起受理申請，歡迎全國公立小學研提計畫書向本署各區分署報名參加，共同成為食米教育重要推手。

農糧署說，食米學園計畫課程規劃包括食米教育基礎課程、食米教育文化傳承體驗課程及校外學習活動，重點在於帶領學生認識稻米種類、食米製程，並著重文化傳承實作體驗課程，例如節氣米食融入營養午餐，讓學童了解稻米加工應用及24節氣農耕智慧，同時也可與其他食米學園學校進行資源分享或交流參訪。期待配合現有課綱設計學習單，教育學童飲食鏈結農業之生活教育，深化對土地資源永續的觀念，並培育均衡飲食觀念。

農糧署表示，今年度「食米學園計畫」即日起開始受理申請，有意願參加的全國公立小學請研提計畫向農糧署各區分署申請，初審通過後依學校人數規模類別提供經費補助，另今年度11至12月參加初評與複評作業，經全國複評為評鑑績優學校者，列為次年度優先入選名單，並請獲獎學校所在地縣市政府教育局處予以敘獎。

農糧署 小學

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