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周日入冬最強寒流來襲溫度溜滑梯 水氣攪局濕冷4天最低溫6度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑。示意圖。圖／本報資料照片
暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑。示意圖。圖／本報資料照片

暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑，下周一起加上華南雲雨區影響，全台幾乎又濕又寒冷，直到下周三。估下周二至下周三最低溫，各地8至10度，其中北部7至9度，空曠地區再少1至2度。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天至明天降雨不顯著，各地偏暖熱。不過，周六鋒面通過，東北季風增強，各地降雨機率增，降雨主要範圍在中部以北、東半部，南台灣則有零星降雨。

他說，緊接周日寒流南下，全台溫度一路降，北東降雨、中南部山區零星降雨。下周一至下周二，除了寒流來襲，加上華南雲雨區影響，全台有感轉冷又轉濕。

他說，直到下周三，水氣開始減少，雨區縮減至北東降雨，中南部山區零星降雨。

溫度方面，今、明天溫度偏高，各地高溫25至26度，僅清晨感受稍涼。周五起溫度漸降，周六鋒面通過，北台灣降至21度；到了周日，北台灣白天從16至17度，晚間下降至14度，連中南部溫度也下滑。

官欣平指出，最明顯低溫時間點在下周二至下周三，全台都低溫，各地約8至10度，其中北台灣7至9度，空曠地區再少1至2度。

此外，他提醒，今、明天台南以北、馬祖留意霧；東半部留意長浪及周末強風。

官欣平也說，下周一晚上，北部、東北部1000至1500公尺以上山區，有降雪機率；下周二後，中部、東部2500至3000公尺以上也有降雪可能。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣型態。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣型態。圖／中央氣象署提供

低溫 寒流 降雪

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