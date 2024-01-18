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椎間盤突出年輕化 醫師提醒「重訓健身族」尤要小心

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
熱愛健身重訓的王先生，做了核磁共振後，發現第5腰椎第1薦椎有破裂型椎間盤突出。記者王昭月／翻攝
熱愛健身重訓的王先生，做了核磁共振後，發現第5腰椎第1薦椎有破裂型椎間盤突出。記者王昭月／翻攝

熱愛健身重訓的王姓車廠技師，因工作時搬電瓶姿勢不良傷到腰，檢查出椎間盤突出，復健半年後，下背部與左大腿後側仍痠痛，近日症狀加劇再度求醫，經安排核磁共振檢查，發現第5腰椎及第1薦椎左側有「破裂型」椎間盤突出，接受醫師建議做微創脊椎手術，術後一個月順利返回工作崗位。醫師指，椎間盤突出病患愈來愈年輕化，重訓健身族尤其要小心。

王先生腰椎不適大半年，工作半小時就得坐著休息一下、睡覺無法正躺、背部及大腿後側痠痛，也不能彎腰及抬腿，想到太太懷孕，自己卻腰傷無法幫忙抱小孩，因此決定提早動手術，復原後能帶家人露營及登山。

收治王先生的高雄七賢脊椎科吳宗勳醫師表示，當椎間盤突出壓迫到神經時，很容易引起發炎，造成上肢或下肢疼痛、刺痛、麻痺或無力，約9成是腰椎第4、第5節椎間盤突出引起，且不少20歲到40歲的年輕人因健身姿勢錯誤，或重訓過程中不當施力導致椎間盤突出。

吳宗勳也醒健身族，健身如果強度太大，超過人體所能承受的量，就會對人體造成傷害，得不償失，且深蹲、硬舉時，腹部前後側的肌肉收縮、處理方式不當，就有可能讓脊椎骨、椎間盤的受力不均，而導致椎間盤突出，民眾要特別小心。

熱愛健身重訓的王先生（左），做了核磁共振後，發現第5腰椎第1薦椎有破裂型椎間盤突出，經微創手術已復原，圖右為高吳宗勳醫師。記者王昭月／翻攝
熱愛健身重訓的王先生（左），做了核磁共振後，發現第5腰椎第1薦椎有破裂型椎間盤突出，經微創手術已復原，圖右為高吳宗勳醫師。記者王昭月／翻攝

椎間盤突出 健身 醫師

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