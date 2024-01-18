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高端COVID-19疫苗未逐批驗？食藥署：與事實不符

中央社／ 台北18日電

高端COVID-19疫苗合約已提前公開，外界質疑僅抽驗第1批疫苗。衛福部食藥署今天澄清，與事實不符，共受理高端45批、逾566萬劑疫苗檢驗封緘案，且所有廠牌疫苗均逐批查驗。

從2022年九合一大選到2024總統選舉期間，政府與高端公司的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購合約一再成為攻防焦點，儘管合約已在16日提前公開，但外界質疑聲浪一波未平一波又起。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，部分媒體報導高端疫苗只在第1批批號出來後做檢驗，與事實不符。

食藥署指出，藥事法74條規定，依據微生物學、免疫學學理製造的血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，非經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後，派員抽取樣品，經檢驗合格，並加貼查訖封緘，不得銷售。

「每批疫苗皆在檢驗與審查合格後始封緘放行。」食藥署副署長王德原告訴中央社記者，2021年3月第1批COVID-19疫苗輸入台灣後，食藥署均依法辦理生物藥品檢驗封緘，包含AZ、莫德納、BNT、Novavax及高端公司所生產疫苗，通通進行逐批查核、抽樣、檢驗及審查等程序。

王德原強調，這是依據藥事規定進行的檢驗封緘程序，食藥署主要負責疫苗本身品質，至於後續業者如何交貨、怎麼驗收，則是疾管署轄管範圍；所有疫苗都是走相同程序。

食藥署統計，共受理高端公司申請45批、566萬4743劑COVID-19疫苗檢驗封緘案，每批疫苗在派員赴倉儲現場查核取樣後，皆送回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、無菌試驗、細菌內毒素試驗、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量及效價等11項檢驗，檢驗與審查皆合格後，才核發封緘證明書放行封緘。

高端疫苗 食藥署 COVID-19

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