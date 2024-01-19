2024台灣燈會主燈「龍來台灣」磅礡登場

撰文／ 聯合線上／吳雅芳
台灣燈會主燈「龍來台灣」。 圖／交通部觀光署 提供
台灣燈會主燈「龍來台灣」。 圖／交通部觀光署 提供

「2024台灣燈會」規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，將於今年2月24日（星期六）元宵節當日晚間正式開燈，除了每半小時「龍來台灣」主燈展演一場燈光秀，現場也有國內外優秀藝術團體百花齊放，表演類型繁多，精彩可期，活動將延續至3月10日（星期日）晚間結束。

其中，最令人期待高達22公尺的主燈「龍來台灣」位於主展區「高鐵燈區」將於2月24日開幕，以「臺南的起源 臺灣的故事」串起主展區，打造「美麗之島」、「海上明珠」、「一定成功」、「台灣軌跡」、「圳沃嘉南」、「時光迴廊」及「國際共融」七大主題。

今年主燈由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，創作靈感來自臺南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態。主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在臺南的榮耀。

彭力真總監介紹主燈設計時說明，2024燈會主辦地臺南市享有舉世聞名的太陽能光電產業，此次主燈邀請臺南大學綠能科技學系傅耀賢博士及其研發團隊，將太陽能封裝材料EVA及永續綠能元素碳60之原子元素加入主燈造型創作中，充分體現台灣燈會舉辦結合ESG全球永續發展理念。

交通部觀光署表示，「高鐵燈區」規劃展出將近300件各式光影燈藝作品，策展包含「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」，在展演規劃上，強調在地文化元素結合臺灣的鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精彩展演，歡迎相約親朋好友一起來賞燈，搭乘高鐵或台鐵輕鬆出發、深度漫遊。

圖／交通部觀光署 提供
圖／交通部觀光署 提供

圖／交通部觀光署 提供
圖／交通部觀光署 提供

圖／交通部觀光署 提供
圖／交通部觀光署 提供

高鐵燈區
✧範圍：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域。
✧展期：2/24(六)~3/10(日)
✧營運時間：
週一至週四(不含國定假日)：14:00 -22:00 ( 亮燈17:00 -22:00)
週五至週日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)
國定假日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)，含 2/28(三)

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