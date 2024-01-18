【重磅快評】六百萬觀光客來台值得這麼嗨嗎？

2023結束，2024伊始已完成一項巨大政治工程，各單位都在盤點去年「業績」，希望能獲得長官嘉許。率先出檯的是來台觀光客人數達到六百萬目標，上月中這位幸運客抵台時，咱們行政院副院長、交通部長、觀光署長等大官全奔赴桃園機場迎接，還準備來回機票、住宿券等「一大籃子禮」，價值不斐，誠意十足，當成夠份量的業績宣揚。

六百萬觀光客來台確實亮眼，尤其過去三年新冠疫情肆虐全球，各國都門禁森嚴，大家都宅在家裡，來台觀光客人數跌到谷底；去年疫情趨緩，台灣能在短時間就拚到六百萬既定目標確實不簡單，但是是否該這麼嗨？不無檢討空間；尤其交通部長還誇下海口，今年目標是一千兩百萬觀光客。

嗨過頭了？有點。緊跟著台灣，新加坡公布了去年赴星觀光客人數是一千兩百萬人，不知道星國這數字台灣當局會覺得沒面子嗎？星國面積七百三十平方公里，約台灣的五分之一；人口五百五十萬，約是台灣五分之一；前外交部長陳唐山揶揄新加坡是「鼻屎大的國家」，这小小國的亮眼數字是怎麼辦到的？很大的原因是秩序與效率。

台灣沒面子的數字還接續端上檯面，隨後香港特別行政區也公布去年赴港觀光客有三四七〇萬人，比台灣多太多。香港、九龍、新界加總面積才二千七百平方公里，人口七百五十萬人，這麼小的基礎，如何吸引這麼多觀光客？它的賣點在哪裡？

台灣六百萬觀光客其實交通部應瞭解究竟，歡迎第六百萬幸運觀光客抵台，也宣布今年吸引國際觀光客的具體策略，其實這所謂的策略都聽過，但似乎都未落實。簡單說，台灣觀光賣點似乎只有地方美食一項，基隆賣肉丸、蚵仔煎，一路到恆春還是主打這兩樣，觀光客來一次就夠了。台灣豐富的生態景觀、民俗多樣從不在觀光的熱點賣區。

台灣很喜歡跟南韓比，觀光自然也比；南韓觀光定位為文化產業一環，加入許多文化賣點，光是推動韓服之旅，就讓赴韓觀光客多個選項，台灣應趕緊發展多元觀光，除了來客人數，內涵增值也重要。