寒流將至陽明山下雪？氣象署：1千公尺以上大屯山、七星山有機會

寒流將至，有氣象粉專指出陽明山下雪機率達75%以上，中央氣象署今天指出，22日（下周一）晚間起北部、宜蘭1千到1千5百公尺的山有機會下雪，陽明山國家公園中包括大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪。

台大大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，21日下周日起，受寒流南下影響，天氣又濕、又冷。22日晚上，地面氣壓1028百帕已經來到北台灣附近；850 hPa零度線適通過台灣北部；700 hPa相對濕度80%區域涵蓋台中以北及北花蓮以北的區域；環境可降水量也增加到20至30mm。

林得恩推判22日晚起至24日清晨，陽明山下雪機率高達75%以上；其它像太平山、合歡山、或玉山等下雪機率當然也就更高。

氣象署預報員曾昭誠表示，寒流下周日報到，下周一晚上開始北部、宜蘭1千公尺至1千5百公尺以上高山有下雪機會，如七星山與大屯山的山頂等，至於太平山、合歡山和玉山也有機會下雪。

陽明山國家公園遊客中心指出，陽明山不是單指某座山，而是一個區域，是一群火山，包括七星山系及大屯山系等，其中超過1千公尺的山包括七星山、大屯山及小觀音山的幾個峰，通常大家認為的陽明山是指前山公園。

曾昭誠指出，周六鋒面到下雨轉濕，下周日下雨趨緩，下周一及下周二又轉濕冷天氣，周三又轉乾。周六起逐漸降溫冷到下周四，下周二晚間、周三及周四是最冷的時候，但台北預估低溫在7到9度，不到2016年霸王級寒流等級，沒有那麼冷，當時台北最低溫為4.4度。