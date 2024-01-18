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長榮機師罷工投票22日開票 工會：不排除最快春節罷工

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

長榮機師罷工投票22日開票，桃園市機師職業工會今天指出，因投票踴躍，預期將無意外取得合法罷工權。22日開票確定取得合法罷工權後，將立即對後續相關爭議行為時程規畫，最快不排除於春節期間依法發動罷工。為避免搭乘航班旅客到機場才撲空，工會初步決定，最遲將會於正式發動罷工行動的24小時前提前預告。

機師工會表示，自去年12月下旬開始罷工投票後，長榮航空至今仍拒絕針對工會所提改善勞動條件，解決人力流失不足，包括終止長榮航空透過非法仲介，違法進用外籍飛行員等重要訴求，與工會正式實質協商。

機師工會表示，長榮航空資方上周起，透過內部全面發放一份僅有「同意」一個單一選項問卷，詢問所有長榮航空飛行員，「罷工期間是否願意支援公司勤務」，因為此一作法等同要求飛行員「實名表態」，無異是對全體長榮航空飛行員恫嚇威脅，以達實際干擾後續可能罷工行動的意圖，已構成不當勞動行為之虞。

工會第一時間即對長榮航空此舉提出強烈抗議與警告，並籲全體飛行員拒絕填寫此一問卷，同時若有主管「關切、脅迫甚至施壓」飛行員填寫該份問卷，立即以錄音或截圖等方式蒐證反制。據工會目前瞭解，迄今持續傳出主管「關切」飛行員要求填寫問卷情事，可見長榮航空藐視法規且置若罔聞，會員持續蒐證當中，屆時將由工會申請不當勞動行為裁決。

此外，工會也已具體掌握，因長榮航空違法進用沒有特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，去年12月上旬已遭桃園市勞動局具體裁罰。該裁處書中清楚揭示長榮航空公司違法事實：受處分人長榮航空所申請引進的外國飛行員實際執飛機型，與申請工作許可時所附的有效檢定證上所載明的機型不一致，因此而遭到桃園市政府勞動局以違反就業服務法第68條正式裁罰，並要求即日改善，否則可廢止招募許可及聘雇許可之一部或全部。

機師工會表示，長榮航空不但先透過違法仲介公司違法引進外籍飛行員，亦已遭主管機關裁罰在案，甚至連這些外籍飛行員，引進時竟都不具備實際執行飛航勤務機型執照，違法聘雇事實確定；長榮航空藐視主管機關裁量權責仍持續違法招募，直接威脅旅客飛行安全，讓工會不得不以罷工行動喚醒長榮航空。

機師工會強調，倘若長榮航空資方仍堅持拒絕針對工會所提出改善勞動條件、解決人力流失及不足，終止違法仲介、違法進用外籍飛行員等核心訴求，與工會進行實質、對等的協商，機師工會與會員都已作好準備，將在取得合法罷工權後，進入罷工行動實質規劃。

機師工會指控，長榮航空違法進用無特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，去年12月上旬已遭桃園市勞動局具體裁罰。圖／桃園市機師職業工會提供
機師工會指控，長榮航空違法進用無特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，去年12月上旬已遭桃園市勞動局具體裁罰。圖／桃園市機師職業工會提供
機師工會指控，長榮航空違法進用無特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，去年12月上旬已遭桃園市勞動局具體裁罰。圖／桃園市機師職業工會提供
機師工會指控，長榮航空違法進用無特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，去年12月上旬已遭桃園市勞動局具體裁罰。圖／桃園市機師職業工會提供

長榮 罷工 機師

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