春節換新造型！避免美容院踩雷 三招看出美容師專不專業

農曆春節前夕，在親友團圓之前，事先好好打扮自己，以容光煥發的姿態迎接新年，是個不錯的選擇。而在上美容院的時候，當然也要盡可能找到夠水準的美容師，以免花冤枉錢還沒變美。日本網站「日刊SPA！」近來就分析，有哪幾個判別標準，是美容師的NG行為。

1.回答問題時模稜兩可

身為一位美容師，對於美容各方面的相關知識，當然得瞭若指掌。不管客人問什麼問題，都應該要對答如流。反之，如果顧客詢問一些事情，美容師卻東閃西閃不願正面回答，代表這位美容師的相關知識或許學得不夠。就算是真的太困難的問題，認真的美容師也應該會盡力回答，看得出來有在努力思考。

2.做不到時以怪罪髮質當藉口

美容師應該盡力完成客人的要求，因此當客人表示想要做什麼樣的造型時，除非是太極端的狀況，否則若是隨便以髮質、髮量等理由拒絕，其實是美容師無力處理的藉口罷了。即使沒辦法做到完全一樣，至少也能朝同樣的方向，做到接近客人要求的樣子。

3.穿著黑色服裝

以東亞人來講，頭髮大多是黑色的。因此美容師如果穿著黑色的服裝，也會因為顏色太過相似，在處理時產生問題。真正厲害的美容師，會為了避免冒著可能看錯的風險，盡量穿著淺色或白色的衣服。因此，從一位美容師的穿著，其實就能預估對方的專業程度。