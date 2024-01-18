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滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

聯合新聞網／ 綜合報導
林氏璧提醒國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生。圖為民眾滑雪示意圖。記者李青縈／攝影
林氏璧提醒國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生。圖為民眾滑雪示意圖。記者李青縈／攝影

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，一名現年41歲的台籍李姓男子，15日在北海道留壽都村一處度假村滑雪時，疑似不慎頭部朝下摔落溪水，導致頭及臉受到重創，獲救後仍宣告不治的意外悲劇。日本旅遊達人林氏璧昨(17)日在臉書「日本自助旅遊中毒者」中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，避免意外的發生。

林氏璧表示，在歸納出滑雪建議前還有詢問過專家，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生，「希望大家都能平平安安出門，快快樂樂回家！」。以下為林氏璧提醒的滑雪注意事項：

1、新手~半生不熟的新手建議找專業教練。每個雪場多半有官方認證的滑雪學校教練，找這樣的教練比較有保障。

2、教練會教導如何正確穿戴裝備，初學者必戴護具、安全帽，還可考慮準備護腕、護膝、防摔褲等等。

3、建議結伴同行，至少要找和自己程度相當的一個同伴一起，才可互相提醒支援。（程度不同的話，滑得好的可能沒耐心等滑得差的，一下就分開滑了）

4、老手切忌高估自己實力追求刺激，越線進入禁止進入區域，未經整理壓平的雪地雪是很蓬鬆，是很多人追求的粉雪，但也充滿未知和危險。

5、在疫情後的年代，得新冠有重症風險者，本來林氏璧就建議要保在旅遊中需要時可以給付醫療費用的險種。要滑雪的朋友當然也同樣建議。機票刷卡附贈的旅遊險應該沒有給付，需要旅遊平安險或是有些公司推出的特殊活動險。

6、準備好雪場的緊急連絡電話，以便自己或同伴需要時求助。

日本 出國旅遊 林氏璧

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