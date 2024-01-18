滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，一名現年41歲的台籍李姓男子，15日在北海道留壽都村一處度假村滑雪時，疑似不慎頭部朝下摔落溪水，導致頭及臉受到重創，獲救後仍宣告不治的意外悲劇。日本旅遊達人林氏璧昨(17)日在臉書「日本自助旅遊中毒者」中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，避免意外的發生。

林氏璧表示，在歸納出滑雪建議前還有詢問過專家，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生，「希望大家都能平平安安出門，快快樂樂回家！」。以下為林氏璧提醒的滑雪注意事項：