把握今明好天氣 周六起降溫至下周三高山恐下雪

要把握今明兩天好天氣，因為周六起下雨降溫至下周三，氣溫一路下滑，且相當濕冷。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今各地溫度將繼續上升，高溫普遍有機會來到26-28度，午後山區雲量增多，但不至於明顯降雨，入夜後西半部仍然有局部霧霾或低雲發生機率。

周五環境水氣再增多，海峽側風力稍增強，西半部沿岸高溫較今日下降1-2度，內陸地區維持偏暖天氣，午後山區有零星降雨機會，入夜到隔日清晨起霧機會更高，東半部到恆春半島隨著水氣增多，降雨機率較今日提高，雨勢相對明顯。

柯聿寧指出，原本預期的鋒面系統在今天預報上看來又延後了，預估通過台灣的時間延到周六清晨到下周日清晨，北部到中部白天期間陸續轉短暫雨，南部降雨要等到下午到隔日凌晨，由於鋒面結構及強度都不強，西半部累積雨量普遍少，鋒面東移後結構才變得比較明顯，東半部沿岸受鋒面尾端影響，有短時較大雨勢發生機率。

預報資料不僅鋒面變動，冷空氣強度也變化，柯聿寧指出，強度較前兩天略減弱，預期周六到下周日北部溫度約從16-21度降至14-17度，中南部則是逐日下降1-2度、降溫幅度較小。

柯聿寧指出，下周一、二降溫幅度較明顯，且配合華南雲系通過各地白天高溫回溫不多，全日都較濕冷，預估最低溫時間落於下周二晚間到下周三清晨，各地市區溫度約9-10度，局部空曠地區及近山區仍可能再下降2度，下周三白天雖然小幅度回溫，還是明顯偏冷，下周四、五逐日小幅度回溫。

柯聿寧指出，高山天氣由於冷空氣強度稍減弱，預估出現降雪海拔高度略提高，約2500公尺以上山區在下周一晚間到下周四溫度可接近或降至0度，配合水氣通過有降雪機會。