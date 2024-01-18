2016霸王級寒流再現？吳德榮這麼說

下周日起寒流報到，下探6度，是否2016「霸王級寒流」再現？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，有很大差距，無需相提並論，但天氣極濕冷，應注意保暖、防寒害。

最近天氣變化大，先熱後冷。吳德榮指出，今、明兩天各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；今日各地區氣溫：北部13至27度，中部14至28度，南部13至29度，東部11至28度。明日東半部水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮指出，周六鋒面影響、中部以北及東半部轉有局部雨，南部亦有局部短暫雨的機率；天氣轉涼。下周日起、鋒後的「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；下周日、下周一氣溫逐日下降，漸轉冷。

吳德榮指出，下周二至周四清晨氣溫降至最低，並觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)，部分平地最低氣溫約可降至6度，但強度與2016「霸王級寒流」有很大差距，無需相提並論，不過天氣「極濕冷」，應注意保暖、防寒害。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日鋒面遠離，水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨的機率，下周一下午起至周二，第2波水氣移入，北部、東半部及中部山區有局部雨，中部以北、高度1500米以上高山(太平、拉拉、合歡⋯⋯)皆有降雪的機率；下周三、四水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨。由於各國模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。