中重症、死亡病例升 專家憂：新冠疫苗打氣低

新冠疫情日趨嚴峻，中重症、死亡病例持續上升，公衛專家表示，關鍵在於國內不分年齡ＸＢＢ新冠疫苗涵蓋率僅百分之四，而絕大部分民眾之前確診或是接種疫苗所產生的保護力，幾乎都已消逝。由於傳染力超強的ＪＮ·1亞變種病毒於社區占比達兩成四，即將成為主流病毒株，提醒高齡、具慢性病史、癌友、免疫缺乏者盡快施打疫苗。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，國內新冠病毒中重症、死亡病例呈上升趨勢，每百萬人有廿二人為重症、二人死亡，均為近期新高，然ＸＢＢ新冠疫苗施打率持續低迷，嚴重威脅國人健康。

國內ＸＢＢ新冠疫苗打氣不佳，是新冠中重症個案數上升主因，疾管署發言人羅一鈞表示，目前疫苗施打率不分年齡約百分之四，希望一月底施打率可拉到百分之十。預估到了春節前夕，ＪＮ·1占比將為第一，建議民眾務必盡速接種ＸＢＢ新冠疫苗。

陳秀熙說，ＸＢＢ新冠疫苗安全性高、中和抗體效益高，感染過Omicron變異株的民眾仍需施打ＸＢＢ新冠疫苗。