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霸王級寒流？周日寒流來襲 北部下探7度

聯合報／ 記者周彥妤陳智華／台北報導
這波寒流降溫很有感，最低溫下探6度。本報資料照片
這波寒流降溫很有感，最低溫下探6度。本報資料照片

中央氣象署表示，本周六隨鋒面通過，全台變天有雨，周日寒流南下，一路影響至下周四清晨，預估最冷時間點落在下周三晚間至隔日清晨，北部下探七度、中南部八度、花東十度。天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書上提醒，這一波降溫，應該是相當有感，有機會挑戰這次入冬最低溫紀錄。

降雪方面，氣象署表示，下周一晚上，北宜一千至一千五百公尺以上山區，可能下雪。下周二，中南部兩千五百至三千公尺以上高山，也有下雪機率。

氣象署預報員曾昭誠說，周五白天前，各地都是多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島局部短暫雨。周五晚間鋒面接近，北部也轉局部短暫雨，周六鋒面通過，東北風增強，全台都有下雨機率。

曾昭誠指出，周日寒流南下，迎風面北部、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。下周一至下周二，華南雲雨區東移影響，降雨範圍增廣，僅南部平地下雨機率低，其他地區都有降雨機會。

曾昭誠表示，此波寒流影響時間長，直到下周四白天才回溫，但幅度不明顯。下周三晚間至隔日清晨最冷，北部低溫約七至九度、中南部約八至十度。

至於這波寒流是否直逼二○一六年的霸王級寒流，彭啟明則說，氣象上沒有霸王級的定義，如果以氣象署目前預測的七至九度，若在空曠地區可能再少個三、四度，那這樣的低溫的確是很有感。

寒流 氣象署 低溫

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