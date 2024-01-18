聽新聞
test
0:00 / 0:00
霸王級寒流？周日寒流來襲 北部下探7度
中央氣象署表示，本周六隨鋒面通過，全台變天有雨，周日寒流南下，一路影響至下周四清晨，預估最冷時間點落在下周三晚間至隔日清晨，北部下探七度、中南部八度、花東十度。天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書上提醒，這一波降溫，應該是相當有感，有機會挑戰這次入冬最低溫紀錄。
降雪方面，氣象署表示，下周一晚上，北宜一千至一千五百公尺以上山區，可能下雪。下周二，中南部兩千五百至三千公尺以上高山，也有下雪機率。
氣象署預報員曾昭誠說，周五白天前，各地都是多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島局部短暫雨。周五晚間鋒面接近，北部也轉局部短暫雨，周六鋒面通過，東北風增強，全台都有下雨機率。
曾昭誠指出，周日寒流南下，迎風面北部、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。下周一至下周二，華南雲雨區東移影響，降雨範圍增廣，僅南部平地下雨機率低，其他地區都有降雨機會。
曾昭誠表示，此波寒流影響時間長，直到下周四白天才回溫，但幅度不明顯。下周三晚間至隔日清晨最冷，北部低溫約七至九度、中南部約八至十度。
至於這波寒流是否直逼二○一六年的霸王級寒流，彭啟明則說，氣象上沒有霸王級的定義，如果以氣象署目前預測的七至九度，若在空曠地區可能再少個三、四度，那這樣的低溫的確是很有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言