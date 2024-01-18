聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／練拉筋健身操天天公園報到

聯合報／ 文╱李淑娟（北市松山）
不分晴雨，我天天公園報到，只為練拉筋健身操。圖／李淑娟提供
不分晴雨，我天天公園報到，只為練拉筋健身操。圖／李淑娟提供

不分晴雨，我天天奔向公園報到，只為練拉筋健身操。這套健身操有8個動作、每個動作重複3遍，30分鐘完成。

去年6月在公園散步時，模仿拉弓動作伸展了緊繃的肩胛骨，開始加入銀髮族大哥大姐的健身操行列，愈練愈明白，每隔一段時間，再詳細觀察前方老師的示範動作，總會察覺必須修正的地方，愈到位就愈符合在醫院上衛教課學到的概念，享受拉筋前身體緊縮，逐步放鬆的愉快過程。

由於生活時間和空間都受到限制，去年上半年常需要提著大包小包日用品，導致肌肉拉傷，到復健診所電療、吃肌肉鬆弛劑，都只是治標不治本，開始做伸展操和上衛教課後，逐漸體會自我狀況，加上每晚睡前按摩枕的幫忙，很難想像在疫情前，我曾靠每周兩次密集按摩來放鬆身體。

在地狹人稠的台北，能夠每晚在廣場和一群人保持一段距離做體操，不但讓困窘心靈暫時卸下慌亂，更逐漸了解醫師告知的身體狀態，其實都只是片段。

近年為顳顎關節磨損、腳緊到高足弓變化求診都無解，從拉筋健身操中，體會到真我現狀。新的一年，願日日做體操，如日日認識本我。原本追公車很吃力、幾乎跑不動，最近已經可以用較快的速度起跑，一切都是拉筋健身操的功效，我還要努力練得更精準更勤快。

健身 按摩 醫師

延伸閱讀

公園健身器材怎麼用？7種常見器材圖解教學及錯誤姿勢：讓公園成為免費健身房

鄭運鵬敗選卻成「國民把拔」！兒子德德人氣翻漲 12年前曾是這個代言人

胃癌4期「提早進入更年期」 唐玲爆健康又出2狀況

蔡依珊氣質現身Bellavita 最感謝爸媽因為這原因

相關新聞

位於竹縣外海…漁民憂生計大受衝擊 九降風離岸風電仍通過環評

為響應國家綠能政策，貝富新能源開發配合區塊開發規畫九降風離岸風力發電計畫，由於上岸廊道選擇在竹南廊道，讓不少漁民憂心生計...

不要圖方便...多數人洗碗1動作超母湯 食藥署：可能引發皮膚炎

許多人洗碗時，會認為自己雙手已經泡水，就順便用洗碗精清潔雙手，但這個動作其實超「母湯」。食藥署表示，洗碗精成分裡有一個較強清潔力的添加物，若民眾長期很頻繁將洗碗精塗抹在手部，可能損傷皮...

健康你我他／練拉筋健身操天天公園報到

不分晴雨，我天天奔向公園報到，只為練拉筋健身操。這套健身操有8個動作、每個動作重複3遍，30分鐘完成。

GPP放大鏡／罹患皮膚重症 被迫提早退休

「我想和一般人一樣，可以對退休有嚮往與規畫，但因為生病，連旅行都不敢想。」55歲陳先生罹患天疱瘡，皮膚長出一片片水泡與膿...

女性若有乳癌13種風險 需定期篩檢

50多歲陳老師剛退休，因為家人曾罹患乳癌，因此定期接受乳癌篩檢，沒想到第二次乳房攝影，就揪出罹患乳癌，幸好早期發現，接受...

78歲翁治黃斑部病變 微創手術免住院

年近八旬的陳先生右眼看東西彎曲多年，影響日常生活，退休了卻無法開車四處遊玩，經眼科醫師檢查發現，患者右眼有黃斑部皺褶，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。