健康你我他／練拉筋健身操天天公園報到

不分晴雨，我天天奔向公園報到，只為練拉筋健身操。這套健身操有8個動作、每個動作重複3遍，30分鐘完成。

去年6月在公園散步時，模仿拉弓動作伸展了緊繃的肩胛骨，開始加入銀髮族大哥大姐的健身操行列，愈練愈明白，每隔一段時間，再詳細觀察前方老師的示範動作，總會察覺必須修正的地方，愈到位就愈符合在醫院上衛教課學到的概念，享受拉筋前身體緊縮，逐步放鬆的愉快過程。

由於生活時間和空間都受到限制，去年上半年常需要提著大包小包日用品，導致肌肉拉傷，到復健診所電療、吃肌肉鬆弛劑，都只是治標不治本，開始做伸展操和上衛教課後，逐漸體會自我狀況，加上每晚睡前按摩枕的幫忙，很難想像在疫情前，我曾靠每周兩次密集按摩來放鬆身體。

在地狹人稠的台北，能夠每晚在廣場和一群人保持一段距離做體操，不但讓困窘心靈暫時卸下慌亂，更逐漸了解醫師告知的身體狀態，其實都只是片段。

近年為顳顎關節磨損、腳緊到高足弓變化求診都無解，從拉筋健身操中，體會到真我現狀。新的一年，願日日做體操，如日日認識本我。原本追公車很吃力、幾乎跑不動，最近已經可以用較快的速度起跑，一切都是拉筋健身操的功效，我還要努力練得更精準更勤快。