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女性若有乳癌13種風險 需定期篩檢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
國健署最新數據，乳癌篩檢為四大癌症篩檢中人數減少最多，女性不應輕忽。本報資料照片
國健署最新數據，乳癌篩檢為四大癌症篩檢中人數減少最多，女性不應輕忽。本報資料照片

50多歲陳老師剛退休，因為家人曾罹患乳癌，因此定期接受乳癌篩檢，沒想到第二次乳房攝影，就揪出罹患乳癌，幸好早期發現，接受治療後相當穩定，生活並未受到太大影響。國健署癌症防治組長林莉茹表示，類似陳老師的個案不少，近年女性愈發注重健康，若有9項先天風險，以及4種後天生活習慣風險，務必做好自主健康管理。

根據國健署110年癌症登記資料、衛福部111年死因統計顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名，共1萬5448人，死亡率第3位，共2834人。國健署推動45歲以上、未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療。

林莉茹說，陳老師第一次乳癌篩檢結果正常，但兩年後第二次篩檢，就檢查出乳房有異狀，到醫院進一步檢查後，確診為乳癌。幸好只是早期，治療效果良好，預後也很好，維持很好的生活品質，可以繼續做喜歡的事。

健康生活型態 是預防關鍵

健康生活型態是預防乳癌的關鍵，美國癌症研究所研究證實，38%乳癌可以預防。林莉茹指出，9項乳癌先天風險，包括初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天4項危險因子，則是吸菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等，因此大家應做好自主健康管理。

乳房X光攝影 減4成死亡率

林莉茹提醒，國健署補助「乳房X光攝影」可偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的「零期乳癌」。

乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率；去年超過92萬位女性接受篩檢，突破疫情期間80萬的人數，更超過108年疫情前88萬的最高紀錄，顯示女性愈來愈重視自身健康。

篩檢發現乳癌 近6成是早期

林莉茹說，每年篩檢發現乳癌59.7%為早期乳癌（第0、1期），相較於未透過篩檢發現的早期乳癌多出26.3%。根據106至110年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。

林莉茹提醒，除定期乳房X光攝影檢查外，若發現乳房有異狀，如乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，請盡速就醫。

乳癌 X

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