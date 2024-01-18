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78歲翁治黃斑部病變 微創手術免住院

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
謝明潔提醒，若有視力模糊，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查。圖／為恭紀念醫院提供
謝明潔提醒，若有視力模糊，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查。圖／為恭紀念醫院提供

年近八旬的陳先生右眼看東西彎曲多年，影響日常生活，退休了卻無法開車四處遊玩，經眼科醫師檢查發現，患者右眼有黃斑部皺褶，發生黃斑部病變，視力僅存0.3，經由微創手術後，視力進步至0.7，看直線也不再彎曲。

為恭醫院眼科醫師謝明潔表示，黃斑部好比照相機底片，底片的結構要正常，看東西才能夠顯像清晰，黃斑部皺摺是指這個構造上增生了一層有張力的纖維膜，將底下的黃斑部組織拉扯致扭曲變形，好比底片被揉皺，因此看東西不再清晰，甚至如同陳先生一樣產生扭曲情況。

謝明潔指出，增生膜形成主因多是老化，其他像基因、發炎、眼睛曾動過手術等都是危險因子，這種病症無法靠打針吃藥治療，只能接受手術將增生膜小心剝除，接著讓底下的黃斑部組織自行修復。年長者常發生黃斑部病變，在苗栗地區曾遇過一個大家族每個人都有黃斑部皺摺情形，家族成員先後都前來手術治療。

陳先生接受微創玻璃體切除術，僅採取局部麻醉，約半小時完成，術後不需住院可直接回家。謝明潔表示，由於是微創手術，術後不會疼痛，照護方式僅需兩周不碰水避免感染，其餘正常生活，不再像以往的眼科術後有諸多禁忌事項。

謝明潔提醒，若有視力模糊、看東西不清晰，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查，黃斑部病變早期處理預後較佳，建議有相關症狀患者盡早就醫診察。

微創手術 視力 醫師

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