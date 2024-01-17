快訊

預測世局準確率82.3% 陸學者閻學通：中美差距或將擴大

新國會平均年齡不到53歲！ 他「連任10屆」成資深立委

寒流發威！連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乳癌確診逐年增加 醫師示警國人「3習性」恐增加風險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署去年公費乳癌篩檢突破92萬人次，其中7萬3000多人陽性，需持續追蹤。示意圖／ingimage
國健署去年公費乳癌篩檢突破92萬人次，其中7萬3000多人陽性，需持續追蹤。示意圖／ingimage

國健署去年公費乳癌篩檢突破92萬人次，其中7萬3000多人陽性，需持續追蹤。國健署提醒，女性要注意9項先天風險因子，以及4項後天危險因素。醫師則說，乳癌的誘發因子與「賀爾蒙」息息相關，且現代人晚育，乳癌患者逐年增加，務必要注意生活型態，尤其飲酒與肥胖。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，根據過往統計顯示，乳癌篩檢陽性率約8%，後續追蹤確診乳癌的民眾當中，早期（第0、1期）乳癌佔了59.7%，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多出26.3%。去年共有92萬人接受篩檢，估算約有7萬3000多人陽性，但實際確診人數會更低。

台灣乳房醫學會榮譽理事長、台北榮民總外科部主任曾令民表示，初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等9項偏向先天因素的乳癌風險，都是目前在乳癌研究領域中確實發現的情形，而「賀爾蒙」是主要的誘發因素。

曾令民指出，7成乳癌都和賀爾蒙暴露時間過長有關，過早來月經、晚停經，身體接受賀爾蒙刺激的時間就會拉長，雖然賀爾蒙並非乳癌的啟動因子，但卻是相當重要的誘發因子；30歲前生產、親餵母乳超過2年，某種程度上都是對身體的保護，但台灣近年晚育狀況嚴重，或者母親得返回職場，因此無法親餵母乳，都讓保護逐漸消失。

除了先天性的風險因子也要注意生活習慣，避免後天的影響。曾令民說，國人飲酒的狀況愈來愈普遍，尤其女性在職場上逐漸展露頭角，許多應酬的場合增加喝酒的機會，另外則是國人飲食精緻化，連帶也產生肥胖的問題，許多食品添加劑都會增加乳癌罹患的風險。

曾令民建議，女性要預防乳癌，若可以的話儘早生產、親餵母乳，定期運動、節制飲酒，一周不要超過3瓶啤酒，或3次烈酒，每次不超過45c.c，飲酒因素會增加1成多的風險；同時得避開塑膠袋盛裝熱食的餐點，反覆油炸的食物等等。

林莉茹說，早期乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。符合資格的女性定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乳癌 風險 癌症 子宮

延伸閱讀

乳癌篩檢突破92萬人次 女性最要擔心4種不良生活習慣

去年檢出63人確診 桃園2.5萬名免費篩肺癌今年續辦

肺癌預約未來多年癌王？ 醫點1關鍵預估：發生率將居高不下

推動定期肺癌篩檢 須關注家族病史

相關新聞

寒流發威！周日起連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

暖熱天氣型態持續至周五白天，中央氣象署指出，周五晚間起鋒面接近，東半部、北部局部短暫雨；周六鋒面通過，東北季風增強，全台...

寒流週末南下低溫探7度 1千公尺以上山區有望飄雪

氣象署今天表示，週末起逐漸降溫，且偏濕冷；21日寒流南下，最冷的時間點約24日晚至25日清晨，台北低溫探攝氏7至9度，局...

新冠重症死亡病例上升…公衛專家揭主因 羅一鈞：2疫苗無疑慮

新冠疫情仍在上升，中重症、死亡病例均在上升。公衛專家點出，國內XBB新冠疫苗打氣不佳，是新冠中重症個案數上升主因，國內不...

乳癌確診逐年增加 醫師示警國人「3習性」恐增加風險

國健署去年公費乳癌篩檢突破92萬人次，其中7萬3000多人陽性，需持續追蹤。國健署提醒，女性要注意9項先天風險因子，以及...

人才、晶創加碼 國科會規畫114年科技預算增至1800億元

國科會今天（1/17）召開第9次委員會議，提報「114年度政府科技發展重點規劃」，初步規畫114年科技預算將大幅提升至1...

薛瑞元親自主持會議 NGS納保年前最終討論、將訂指引

精準醫療是最新治癌趨勢，癌症新藥多以基因位點為標的進行治療，找出基因位點，使用相應的治療藥物，是提升癌症治療成效的關鍵。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。