乳癌確診逐年增加 醫師示警國人「3習性」恐增加風險

國健署去年公費乳癌篩檢突破92萬人次，其中7萬3000多人陽性，需持續追蹤。國健署提醒，女性要注意9項先天風險因子，以及4項後天危險因素。醫師則說，乳癌的誘發因子與「賀爾蒙」息息相關，且現代人晚育，乳癌患者逐年增加，務必要注意生活型態，尤其飲酒與肥胖。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，根據過往統計顯示，乳癌篩檢陽性率約8%，後續追蹤確診乳癌的民眾當中，早期（第0、1期）乳癌佔了59.7%，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多出26.3%。去年共有92萬人接受篩檢，估算約有7萬3000多人陽性，但實際確診人數會更低。

台灣乳房醫學會榮譽理事長、台北榮民總外科部主任曾令民表示，初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等9項偏向先天因素的乳癌風險，都是目前在乳癌研究領域中確實發現的情形，而「賀爾蒙」是主要的誘發因素。

曾令民指出，7成乳癌都和賀爾蒙暴露時間過長有關，過早來月經、晚停經，身體接受賀爾蒙刺激的時間就會拉長，雖然賀爾蒙並非乳癌的啟動因子，但卻是相當重要的誘發因子；30歲前生產、親餵母乳超過2年，某種程度上都是對身體的保護，但台灣近年晚育狀況嚴重，或者母親得返回職場，因此無法親餵母乳，都讓保護逐漸消失。

除了先天性的風險因子也要注意生活習慣，避免後天的影響。曾令民說，國人飲酒的狀況愈來愈普遍，尤其女性在職場上逐漸展露頭角，許多應酬的場合增加喝酒的機會，另外則是國人飲食精緻化，連帶也產生肥胖的問題，許多食品添加劑都會增加乳癌罹患的風險。

曾令民建議，女性要預防乳癌，若可以的話儘早生產、親餵母乳，定期運動、節制飲酒，一周不要超過3瓶啤酒，或3次烈酒，每次不超過45c.c，飲酒因素會增加1成多的風險；同時得避開塑膠袋盛裝熱食的餐點，反覆油炸的食物等等。

林莉茹說，早期乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。符合資格的女性定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康