薛瑞元親自主持會議 NGS納保年前最終討論、將訂指引

精準醫療是最新治癌趨勢，癌症新藥多以基因位點為標的進行治療，找出基因位點，使用相應的治療藥物，是提升癌症治療成效的關鍵。衛福部健保署去年拍板，將讓次世代基因定序（NGS）納入健保，並於今天表示，下月將舉行最後一次會議，決定給付癌別、基因位點，並制定治療指引，預計第二季上路。

衛福部今天在疾管署舉行會議討論次世代基因定序給付納保，由部長薛瑞元親自主持。健保署署長石崇良於會後表示，健保署將於2月6日進行最後一次討論，決議納入的癌別，且依照不同癌別，設有不同給付時間點，有些是在確診時給付，有些則是在較晚期別才給付。討論成形後，將送至健保共擬會討論，爭取在健保總額中新增支付標準，並評估財務衝擊，由健保會委員決議後，經過預告程序，最快第二季上路。

石崇良表示，先前開會已經請各醫學會細部討論各別癌症的檢測指引，現在已經陸續收到回饋，預計在2月6日討論後定案。由於行政作業還需要時間，也需要估算最後給付金額，估計第二季NGS給付才會上路。

石崇良日前表示，健保給付NGS可分為三類，第一類是癌症基因位點有其對應的藥物，而且健保有給付者，基因位點有15個。第二類是基因位點變異有藥物、有藥證，但是沒有申請健保給付或是正在申請健保給付，目前有9個位點。第一、二類預計是健保給付的主要範圍。第三類則是目前藥物還在臨床試驗中，有41個基因位點。

另外，石崇良表示，健保給付NGS必須考量醫院實驗室等級，必須符合LDTs的實驗室進行，所以會限制可以開立NGS的醫院，並非所有醫院都能進行，屆時民眾必須留意。