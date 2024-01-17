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因應桃園航空城聯外交通 國2甲延伸案通過環評

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國道2號甲線延伸案路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），主線長度2.5公里，銜接優先段、台15線、台61線。圖／截自環評書件
國道2號甲線延伸案路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），主線長度2.5公里，銜接優先段、台15線、台61線。圖／截自環評書件

因應桃園航空城、周邊工業區及產業園區等開發計畫發展與聯外交通，交通部高公局提出國道2號甲線由台15線延伸至台61線環評案，今天送至環境部環評大會審查，會中環委認為無太大疑義，僅針對植栽移補植存活率給建議，本案順利通過。

環境部今召開環評大會，審查「國道2號甲線由台15線延伸至台61線計畫環境影響說明書」。開發單位高公局報告，隨著桃園航空城、周邊工業區及產業園區等開發計畫發展，人口與交通量增加，預估民國2041年航空城居住人口達18萬人，此計畫路線屬航空城主要聯外道路一環，有開發必要性。

高公局表示，本計畫路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），主線長度2.5公里，銜接優先段、台15線、台61線，設置1處無常駐人員地磅站，計畫路線沿新街溪規畫，減少私有地徵收及建物拆遷，遠離許厝港濕地及鳥類熱區，跨河段不落墩。

針對交通疏運部分，高公局指出，計畫主線維持橋下既有道路車輛通行，交通影響輕微；台61線系統交流道會採先建後遷降低交通影響，混凝土澆置作業或鋼梁吊裝期間僅短暫封閉施工，並規畫車輛改道平面替代道路。

會中環委關注樹木移植存活率，環委認為存活率未達80％，以1比1.2比例補植，不太足夠，要求開發單位將移、補植喬木存活率監測時機修正為定植1年後，每年執行1次，連續執行3年；存活率應達80%以上，未達數量應以1比1.2的比例補植。

高公局 航空城 桃園 環評 國道

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