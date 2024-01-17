寒流發威！周日起連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

暖熱天氣型態持續至周五白天，中央氣象署指出，周五晚間起鋒面接近，東半部、北部局部短暫雨；周六鋒面通過，東北季風增強，全台都可能下雨；緊接周日寒流南下，一路影響至下周四清晨，最低溫落在下周三至下周四清晨，北宜下探7度、中南部8度、花東10度。

中央氣象署預報員曾昭誠說，明天天氣與今天類似，持續至周五白天，多雲到晴，僅東半部、恆春半島局部短暫雨。此外，明晨夜晚，台南以北、金門、馬祖有起霧機率；明晚東半部、綠島留意長浪。

周五晚間鋒面接近，除了東半部、恆春半島，北部也轉局部短暫雨，各地雲量也增多。

他表示，周六鋒面通過，東北風增強，迎風面中部以北、東半部局部短暫雨，其他地區零星降雨，全台都有下雨機率。

曾昭誠指出，周日寒流南下影響，迎風面北部、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。

下周一至下周二，華南雲雨區東移影響，降雨範圍增廣，僅南部平地下雨機率低，其他地區都有降雨機會，其中北宜花降雨最持續，中部、台東地區及南部山區可能也有局部短暫雨。

他說，到了下周三，僅剩迎風面北部、東半部局部短暫雨，中部山區零星雨，其他地區轉為多雲到晴。

溫度方面，曾昭誠表示，今天至周五白天，高溫持續，感受溫暖偏熱，各地高溫25至28度、低溫15至17度。

周六北部、宜蘭溫度下降3至4度，高溫仍有21至23度，各地高溫下降，北部整天約15度；中南部高溫則持平不受影響。

周日寒流來襲，他表示，此波影響時間長，至下周四清晨，規模也大。下周一北部、宜蘭全天13度，下周二降至10度。下周三至下周四清晨，北宜7至9度、中南部8至10度、花東10至12度。下周四白天回溫，但幅度不明顯。

降雪方面，下周一晚上，北宜1000至1500公尺以上山區，有下雪機率。下周二中南部2500至3000公尺以上高山也有下雪機率。到了下周三，高山環境轉乾，下雪機率減低。