下大雨攔計程車還被搶！揭秘網友最愛「APP叫車」五大優勢、功能與體驗

APP叫車成為趨勢！

雖然大眾交通運輸工具在日常生活中逐漸普及，但是長途跋涉、轉乘步行常常會使人汗流浹背、疲憊不堪，如果想要臨時路邊攔計程車，可能還要淋雨穿梭車陣上下車，甚至擔心身上現金帶不夠、沒辦法事先預估車資，原本出門的好心情瞬間「害了了」。

人手一機的時代，面對路招小黃種種不確定因素，不難發現許多人都會改選計程車APP，究竟讓眾人從「路邊攔車」到「APP叫車」的主要原因有哪些呢？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你從頭到尾了解背後原因吧！

路招計程車VS. APP叫車，誰的好感度更高？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年（2022/11/13～2023/11/12）「路招計程車」、「APP叫車」好感度，可以發現「路招計程車」的好感度情緒比值僅0.86；「APP叫車」的好感度情緒比值為1.11，正面聲量高於負面聲量，可見相對路招計程車，網友對APP叫車抱持較高的好感度比值。

「APP叫車」優勢有哪些？

大多數人都喜歡下載線上叫車APP，除了將計程車所有功能完美整合，還可以根據個人喜好與需求選擇相對應的車型或乘車選項，最重要的是線上叫車更安心可靠，不用害怕沒辦法提前預估車資，或是好不容易攔到計程車，卻發生被其他人插隊、捷足先登的情況。



眼見APP叫車成為當今流行趨勢，小編也快速整理五大APP叫車優勢，一起來看看吧！



image source:《DailyView網路溫度計》

No.1 不定期折扣省荷包

通膨、物價漲的時代，計程車折扣優惠也成為小資族看準的一大吸引力！許多叫車APP提供新會員乘車金，配合國定假期還有不定期優惠，例如Uber Taxi在2023年10月曾推出「我姓黃」優惠，只要用戶姓黃並在活動期間輸入「我姓黃」優惠序號，即享1次單趟折抵300元優步小黃乘車折扣，吸引眾多網友共襄盛舉，也有部分品牌與網紅合作，輸入專屬折扣碼就能享獨家優惠，折扣完直接幫自己現存不少零用錢呢！

網友對此表示，「Uber One偶爾需要搭計程車有折價券可以用」、「Uber One不只叫外送滿額免運費，搭Uber還可以直接打95折」、「我這禮拜收到Uber五折券三張」、「選優步小黃，優惠碼會自動帶入使用」。

No.2 加值服務滿足需求

乘客使用叫車APP可根據搭乘人數、攜帶行李、寵物友善等需求選擇適合車輛，另外像是Uber APP與合作車隊提供全程GPS定位、行程分享、110緊急援助等安全性功能，有些司機還會附贈USB充電、零食和礦泉水，方便乘客為自己和手機充電再出發！

貼心的加值服務也讓多款叫車APP受到網友喜愛，「有帶寵物或小孩高機率Uber」、「曾經在台中太平區下午兩點預約不到車，改用Uber就沒問題」、「之前帶我家貓搭yoxi去看醫生就備註寵物友善」，「心情不好或太累想休息，Uber APP可以備註不交談，司機真的非常安靜，真的大推」。

No.3 多元付費不用找零

隨著悠遊卡、信用卡及行動支付普及，越來越多人傾向出門不帶現金，只帶卡片或手機，但臨時要搭小黃時很容易因為沒帶現金無法搭乘。如今線上叫車APP大多可綁定線上付款，設定上下車地點、預估車資並確定叫車，沒帶現金也不用擔心。

舉例來說，Uber Taxi優步小黃以計程車跳錶方式計價，可使用現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等，多元付費方式也成為懶人福音，「APP叫車好像都可以先讓司機知道要用現金還是其他付款方式，例如刷卡或是行動支付，這點對想賺回饋的小資族來說也蠻重要的」、「我都用事先付款的Uber、LINE TAXI、55688」。

No.4 提前叫車預估車資

路邊攔車大多無法事先得知車資，不過自從叫車APP盛行，乘客在上車地點和下車地點輸入完整地址或地標，根據時段、距離馬上估算車資，不用再多付錢，還能選擇車款即時比價。

預估車資功能成為線上叫車APP優勢之一，「比起計程車會比較想叫Uber，我自己的原因是可以清楚知道要付多少車資」、「預先知道要付多少車資免於一直看跳錶跳多少」。

No.5 國內外都可以使用

在國外自由行想獨自前往交通難達的景點，不免還是使用叫車APP比較方便，省去溝通問題，直接設定好正確地址，就算隻身在外也不必害怕在荒郊野外叫不到車，旅程更為安全放心！

舉例來說，Uber不只能在台灣使用，飛往日本、美國、英國等地也能直接沿用原本的APP叫車，而且Uber APP支援多國語言，叫車跟司機聯絡我們輸入國語，自動轉為當地語言，對於出國擔心英文的人來說是最佳選擇，「Uber不用日本號碼，你在台灣用的Uber直接在日本使用」、「倫敦的計程車費用有點高，大約是台灣的2倍，Uber的話會便宜一些些，大概是台灣的1.5倍」。

除了上述叫車APP優點，網友對於「客服協尋物品」、「車輛即時動態」關注度極高，像是路邊臨時攔車若是不小心掉東西，沒有記清楚車行、車牌號碼，大多很難失而復得，如果改用叫車APP搭乘計程車，即便把手機、錢包遺落在計程車上，也能即時透過線上客服找回個人物品，另外，從APP叫計程車也能根據車輛GPS定位掌握即時動態，不僅可以預估司機抵達上車點時間，順利搭車後也能完整掌握行車路線，如果想要和家人好友報平安，APP還有分享車輛動態功能，可以馬上將資訊即時傳達給聯絡人，整體來說也更為安全可靠。

網友對此也分享搭乘經驗，「路上攔的計程車真的無法，用APP叫車起碼還能追蹤」、「記得Uber有遺失物協尋的功能」、「我上次叫55688，掉零錢包在車上就是用APP找回來」、「Uber Taxi候車時間、乘車路徑、預估抵達時間都一清二楚，讓你更好掌握行程」、「行程前可清楚知道預計抵達時間、行車路線和預算車資，行程資訊盡在掌握」。

為何路招小黃讓人心驚驚？

雖然路邊攔計程車只是「舉手之勞」，但隨手攔車事實上卻讓許多網友心驚驚，5大原因包含隨機臨停上下車擋道、特殊乘車需求難滿足、身上現金擔心帶不夠、沒辦法事先預估車資及被別人捷足先登搶車等。



大塊文化董事長郝明義曾在臉書上發文，透露半夜坐輪椅出門卻攔不到計程車，對此不少網友認為，「看到車上沒客的空車其實多半是別人已經叫了的車」、「會不會那些車都已經被叫車APP預約了？家父出門也常常帶輪椅，用叫車APP直接點輪椅選項，除非雨天交通壅塞，不然通常都蠻快就有車」、「我常常用APP幫人叫車」。

還有其他人分享路招計程車經驗，「在大雨中站在路邊攔計程車攔五分鐘到十分鐘都攔不到車」，還有人透露曾以為對方讓自己搭車，沒想到事實上卻是對方想插隊攔計程車的經驗，「這台是我伸手攔的計程車，他們跑過來要插隊，還敢說『讓我們』！」面對路招小黃較不可控的未知因素，叫車APP也成為現代人更喜歡的選擇。

image source:《DailyView網路溫度計》

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月13日至2023年11月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『路招計程車、APP叫車、APP叫小黃、小黃計程車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統