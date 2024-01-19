免費註冊、輕鬆找酒、一指搞定品飲筆記！全方位品飲助理「烈酒探索家」新登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論是烈酒初心者或者資深老饕，面對市面上成千上萬、窮盡一生都喝不完的酒款，總是不時會出現「相見不相識」的狀況；即便是請出谷歌大神，往往因為資訊量太過龐雜而難以立馬消化。好在全方位品飲助理「烈酒探索家」APP看到了大家的需求，針對繁體中文使用者提供「搜尋烈酒」、「辨識掃酒」、「烈酒檔案」、「風味標記」、「品飲筆記交流」等5大功能，不但是烈酒初心者的絕佳線上練功房，更是方便資深老饕隨時做品飲筆記的貼身法寶。

「烈酒探索家」APP是每一位烈酒愛好者的免費貼身助理。 圖／「烈酒探索家」APP提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你也有這樣的經驗嗎？參加品酒會的時候，一方面想要查找酒款相關資料，一方面又忙著寫下自己的Tasting Note；但在手忙腳亂的情況下，經常是兩件事情都做不好。尤其是寫Tasting Note的時候，不管是隨手寫在紙上或筆記本裡，亦或是直接紀錄在手機中，事後都還要再花力氣重新整理，耗時費力。

而現在只要免費下載「烈酒探索家」APP，並成功加入會員，一切就輕鬆多了。首先可以透過「辨識掃酒」功能，將手機鏡頭對準酒標，AI技術能快速、精準地辨識酒標上的訊息，包括品牌、產地、年份等關鍵資訊；在辨識完成後，就可以精準地查找到該酒款的星級評分、酒品詳情等繁體中文資料。不僅如此，你還可以立即輕鬆透過點選風味分類的方式選取風味tag，不需要打半個字，在彈指之間就能夠為這支酒建立屬於你自己的Tasting Note。

「烈酒探索家」APP結合AI辨識技術，用手機對準酒標拍攝，就能快速找到酒款資訊。 圖／「烈酒探索家」APP提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「烈酒探索家」APP中的風味分類，包括花香、穀物、泥煤、果香、硫化物、木質味…等選項；比如在「花香」項目下，又再進一步細分有「芳香」、「葉香」、「青草味」、「人工花香味」、「溫室花香」…等選項，只要簡單透過點選，就可以進行標記。所有的標記內容，都會儲存在「我的酒櫃」的「我的品飲筆記」當中，不需要另外再耗費力氣分類整理，就能保存最完整的品飲資料。

更棒的是，透過「烈酒探索家」APP，使用者還能看到其他的使用者所留下來的評論，打破過去「專家說了算」的傳統，讓你有機會跟全世界的繁體中文烈酒同好交流，透過閱讀他們的品飲經驗與所留下的評價，讓你不再陷入選擇困難。

「烈酒探索家」APP在彈指間就能立Tasting Note，方便你線上與酒友交流品飲經驗。 圖／「烈酒探索家」APP提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「烈酒探索家」APP所涵蓋的烈酒品項，並不僅止於威士忌，還包括干邑、琴酒、蘭姆酒、伏特加、龍舌蘭與其他烈酒，總共收錄市面上常見的烈酒品項近2,000筆烈酒資料，並且所有的烈酒同好都可以自發性地協助新增品項，讓資料庫越來越完整。

「烈酒探索家」APP已於2024年1月1日正式開放免費註冊，未來也將強化個人化找酒、自動推薦符合喜歡的風味、酒友話題等豐富的社群功能。不管你是是烈酒初心者或者資深老饕，現在就立刻用手機下載、搶先體驗，為自己啟動屬於你的烈酒奇幻旅程。

「烈酒探索家」APP含蓋「搜尋烈酒」、「辨識掃酒」、「烈酒檔案」、「風味標記」、「品飲筆記交流」等5大功能。 圖／「烈酒探索家」APP提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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