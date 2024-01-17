氣象署廣設觀測站！導入更多AI模型 盼精準度提升到鄉鎮

「氣象預測的精準度提升到鄉鎮，讓民眾能更安心出門！」氣象署17日發表工作成果與來年施政規劃，氣象署長程家平表示，除了廣設海象與地震測站與提升電腦性能外，也要導入更多AI模型，讓各地都有AI預測模型，提升氣象預測精準度。他也說，溪水暴漲災防示警訊息將會擴大至全國重要溪流，讓民眾出遊更能注意安全。

發展在地AI模型

程家平指出，為了加強氣象災害預防，110到112年間新增85個氣象測站，並將7座氣象雷達升級為雙偏極化雷達網，還有佈建各類海象觀測系統、加密地震監測。程家平說，去年新建27個地震測站，已讓地震速報從10秒的預警時間縮短到7秒。

程家平表示，氣象署也完成第6代高速運算電腦建置，較第5代的計算力增加7倍，盼持續提升氣象預報準確度，並發展在地化資料的AI氣象模型，還有AI即時天氣預報。他指出，未來將會著重發展氣象風險數位治理、數值天氣測報高速運算電腦建置，還有金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫。

強化瘋狗浪預警

「未來要給民眾更精確、細緻的氣象資訊！」程家平強調，未來災害性天氣預警將逐步精細到鄉鎮與強化瘋狗浪及岸邊裂流預警，提供民眾更細緻的健康防衛資訊及海邊活動安全資訊。氣象署也在規劃 113 年將溪水暴漲災防示警訊息擴大至全國各縣市的重要溪流，攜手地方共同防災。

有記者詢問地震預報如何加強？程家平回說，在實務上要優先加強的是速報的時間縮短，因此會持續增建地震測站。他強調，雖然現在有一些地震預兆，如地下水位差、電場或電離層改變等研究，但都還是前端研究，氣象署會與學者合作，並導入AI技術，盼未來有所突破。

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