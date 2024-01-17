工會喊話準賴總統 勞動政策應納勞工參與 洗刷「功德」負評

大選落幕，賴清德將成為第16任總統，立法院則呈現「朝小野大」局面，恐讓賴政府備受挑戰。全國產總工會、全國金融業工會聯合總會、全國教師工會總聯合會、台北市產業總工會及高雄市產業總工會今發表聯合聲明呼籲，在修法提高雇主勞退提繳率、企業併購勞工權益保障，勞保年金改革、醫護人力不足、低薪等問題等勞動政策，朝野都應納入勞工參與機制。工會團體也將持續監督朝野政黨，檢視到底是真挺勞工，還是騙票玩假的？

五大工會點名，賴清德過去擔任行政院長期間，親資、無視勞工心聲的言談曾遭質疑，尤其主導二修勞基法引發社會抗議，甚至被譏評「賴功德」仍不為所動，加上民進黨這次大選明顯失去年輕世代支持，未來賴政府若無法洗刷負評，恐陷入「雙少數執政」（少數民意支持、國會選舉席次未過半）的泥沼，實非國家之福。

五大工會提及，去年11月底舉辦的總統候選人「工」辦勞動政見發表會上，賴的部分政見仍流於理念口號，或實問虛答。其中，在青年低薪、非典就業議題，賴表示「新科技出現，產生新工作模式，未來政府有責任擬定一部可以讓台灣因應新時代需求的勞動法令，既保障勞工權益又可提供勞工的彈性，也因此可從各個面向協助企業發展。」此番發言，意指新政府要朝向勞動法令鬆綁、加大勞動彈性化。

但工會批評，賴清德此番言論，無視企業仍然法遵意識不足、屢屢違反勞動法令的現實，令人不免聯想新政府是否仍會採取當年勞基法修法強渡關山，且不與工會、基層勞工事先溝通討論的強硬姿態闖關修法？

工會嚴正呼籲，眼前勞工所關心的勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。

以國內缺工、擴大開放移工為例，五大工會說，據悉在業者及外國商會施壓下，政府在選後將可能做出開放旅宿業移工的決定，坐實勞工過去質疑政府親資方的立場。工會重申，所謂缺工並非真的產業人力不足，而是業者只想使用低廉勞工。

至於在野的國民黨、民眾黨，五大工會也建議，兩黨應將侯友宜、柯文哲當時以總統候選人身分所提出的多項勞動政見，透過國會修法及監督行政部門擬定政策，具體落實政見。