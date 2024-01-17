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簡單又健康年菜自己來 營養師示範六道年菜食譜

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳營養師黃景荺在康樂市集現場分享的六道年菜食譜。記者劉明岩／攝影
彰化秀傳營養師黃景荺在康樂市集現場分享的六道年菜食譜。記者劉明岩／攝影

春節即將到了，很多家庭主婦都為張羅年菜傷腦筋，彰化秀傳醫院今天舉辦康樂市集，邀請營養師和中醫師以簡單而常見的食材，示範烹調六道年菜，過年圍爐時，民眾也可以自己煮出美味又健康的年菜。

彰化秀傳醫院院長黃士維表示，秀傳醫院定期舉辦醫町目康樂市集，整合了醫療健康和當地的原創品牌，並提供了各種體驗學習活動和健康檢測等服務，讓院內同仁、病友以及周邊民眾都能在輕鬆的環境中紓解壓力，並將健康觀念融入日常生活。

彰化秀傳營養師黃景荺在康樂市集現場分享的六道年菜食譜，包括蘿蔔糕、水餃、紅燒獅子頭等過年的應景美食，這些食材搭配中醫師調製的中藥，做成均衡營養且美味的年菜料理，這六道年菜食譜分別是：

一、春季藥膳湯：使用黃耆、枸杞、當歸、紅棗、黨蔘、刺五加和紅景天等中藥材烹製湯底，具有養肝、補血、益氣、提升免疫力的功效。再加入紅蘿蔔、白蘿蔔、高麗菜、玉米以及排骨或雞腿，即可完成這道湯品。

二、五色蔬菜：結合芥菜、紅椒、黃椒、杏鮑菇、鮮香菇、金針菇、袖珍菇、枸杞，用蒜頭和適量的油快速拌炒出色彩繽紛的蔬菜料理。

三、好彩頭：將蘿蔔糕煎至雙面金黃，搭配泡菜、紅蘿蔔和蔥，呈現充滿幸福氛圍。

四、金元寶：以川燙的水餃和青花菜製成。

五、紅燒獅子頭：加上白菜鋪底。

六、蘋蘋安安：以蘋果作為健康的甜點選擇，為年菜增添清新口感。

秀傳中醫部醫師邱伯恩表示，根據中醫理論，春季與木氣相應，與肝臟有關，這是調肝理氣和凈化身體的最佳時機。建議在這個季節多到戶外呼吸新鮮空氣，保持身心順暢，幫助排出體內的廢物和濕氣。

此外，尤其是在春節過後，攝取了很多高熱量和油膩的食物，胃腸可能積壓了濕氣和多餘的脂肪。邱醫師推薦一款包含丹蔘、山楂、茯苓、陳皮、意苡仁和絞股藍葉等成分的漢方消脂茶，可以幫助消化，減少脂肪對身體的負擔。

年菜

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