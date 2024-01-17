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守護國內鮮乳安全不容易 事前要做這些微生物檢測

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部畜試所表示，面對2025年紐西蘭進口液態乳全面零關稅，加強國人對於國產乳製品安全性及品質的信任刻不容緩。本報資料照片
農業部畜試所表示，面對2025年紐西蘭進口液態乳全面零關稅，加強國人對於國產乳製品安全性及品質的信任刻不容緩。本報資料照片

農業部畜產試驗所開發出能快速準確檢測15種重要指標的乳微生物檢測技術，相關檢測能力通過國內外能力試驗。畜試所所長黃振芳表示，面對2025年紐西蘭進口液態乳全面零關稅，加強國人對於國產乳製品安全性及品質的信任刻不容緩。乳品質檢測能力獲得國際肯定，表示守護國內鮮乳品質的能力及決心，消費者能安心飲用，進而增加購買國產鮮乳的意願。

黃振芳表示，北區分所牛乳檢驗室每年3月及9月均定期參與國際畜政聯盟（ICAR）乳微生物檢測能力試驗，歷年正確率皆達100%。112年首次跨足食品領域，參加國內微生物能力試驗機構辦理的「食品微生物領域」總生菌數、大腸桿菌與大腸桿菌群能力試驗，獲滿意評價。

黃振芳說，乳微生物檢測技術可供乳品加工廠應用在例行性品管作業及危害分析重點管制，有效控制產品品質，以符合衛生福利部乳品微生物的安全標準；有興趣的業者可以與畜試所聯繫。

畜試所表示，生乳中可能含有多種微生物，部分微生物可能對人體健康有害，或影響乳品品質和保存期限。而乳微生物檢測技術的用途就在於檢測生乳與鮮乳中的微生物含量，確保其符合衛生標準及國產鮮乳品質。

畜試所表示，北區分所牛乳檢驗室長期致力於乳品質檢測技術的研發與應用，獲得國內外高度評價，對研究人員研究投入是很大肯定，也是對國內乳品業的一大支持。

大腸桿菌

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