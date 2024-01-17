去年國道散落物4.5萬件 22日起散落路肩及邊坡也要收費

根據高速公路局統計，每年國道約有4萬件散落物，高公局表示，過去僅針對車道散落物收取處理費用，1月22日起路肩及邊坡散落物也將納入「國道散落物處理收費要點」予以收費，以每30分鐘3000元計價。

根據高公局統計，去年國道散落物約有4.5萬件，2018年至2022年也依序有4.1萬件、3.9萬件、4.4萬件、4.5萬件、4.3萬件。

高公局表示，自2019年9月9日發布實施散落物收費要點以來，雖於2021年12月10日取消「處理時間未達30分鐘，不收取費用」規定，但去年散落物件數仍逾4萬件，為加強提醒國道用路人裝載貨物務必綑紮牢固，此次再修訂要點，將收費對象擴大至占用路肩或邊坡散落物。

以1月15日一起國1北向336.2K散落物事件為例，其佔用中間車道14分鐘、外側車道143分鐘、外路肩275分鐘，在路肩不收費的情況下需收費1萬8千元，22日起則要改收4萬8千元。

高公局指出，考量外路肩主要提供有特殊狀況車輛暫停或救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用；另戰備道的內路肩寬度較寬，因此訂定寬度1公尺以上的外路肩及戰備道內路肩比照車道收費（每30分鐘3000元），寬度不足1公尺之外路肩及戰備道以外的內路肩則不收費。

另外，掉落於邊坡的散落物雖未直接影響交通，但清理時須封閉路肩或車道，因此清理邊坡散落物以交通維持所占用車道（路肩）計費。

高公局也提醒，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故發生。用路人上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故，影響行車安全與秩序。