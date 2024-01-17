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78歲老翁黃斑部病變看東西直線變彎曲 微創手術改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院眼科醫師謝明潔說明黃斑部病變的情況。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院眼科醫師謝明潔說明黃斑部病變的情況。圖／為恭紀念醫院提供

年近八旬的陳姓老翁右眼看東西彎曲多年，且影響日常生活，退休了卻無法開車四處遊玩，向為恭紀念醫院求診眼科醫師，檢查發現他右眼有黃斑部皺褶，最佳視力僅存0.3，經醫師建議手術後，不到1年，老翁視力已從0.3進步至0.7，看直線也不再彎曲。

為恭醫院眼科醫師謝明潔表示，黃斑部好比照相機底片，底片的結構要正常，看東西才能夠顯像清晰；黃斑部皺摺是指這個構造上增生了一層有張力的纖維膜，將底下的黃斑部組織拉扯致扭曲變形，好比底片被揉皺，因此看東西不再清晰，甚至如同老翁一樣產生扭曲情況。

她表示，增生膜形成主因絕大多數是因老化，其餘如基因、發炎、眼睛曾動過手術等，都是危險因子，這種病症無法靠打針吃藥治療，只能接受手術將增生膜小心剝除，接著讓底下的黃斑部組織自行修復；老翁的案例其實並不少見，年紀大尤其常見，在苗栗地區曾遇過一個大家族每個人都有黃斑部皺摺情形，家族成員先後都前來手術治療。

謝明潔表示，老翁聽取解說後，決定在為恭接受最新微創玻璃體切除術，手術搭配顯微鏡及微創玻璃體切除儀，僅採取局部麻醉，約半小時完成，術後不需住院可直接回家。由於是微創手術，術後不會疼痛，照護方式僅需兩周不碰水避免感染，其餘正常生活，不再像以往的眼科術後有諸多禁忌事項。

謝明潔提醒，若有視力模糊、看東西不清晰，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查，黃斑部病變早期處理預後較佳，建議有相關症狀患者盡早就醫診察。

謝明潔提醒，若有視力模糊、看東西不清晰，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查。圖／為恭紀念醫院提供
謝明潔提醒，若有視力模糊、看東西不清晰，甚至直線變彎曲情形，應及早到眼科檢查。圖／為恭紀念醫院提供

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