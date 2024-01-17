旅遊旅次增汽車量20年新高 去年國道交通量再創新高

疫情期間民眾轉往私人運具，疫後旅遊旅次增加、加上汽車掛牌量創新高，高速公路2023年累計交通量達3萬5647百萬車公里，創歷年新高，收取通行費255億元也創下歷史新高。高公局表示，去年汽車量創新高，加上疫後景氣復甦，交通量持續上升，短途部分希望仰賴通勤月票移轉。

根據高公局統計，2020年國道交通量為3萬4124百萬車公里、2021年3萬2400百萬車公里、2022年3萬4405百萬車公里、去年達3萬5647百萬車公里，創下新高。高公局分析，主因私人運具增加，加上疫後景氣復甦，民眾外出活動增加，且去年3、4天的連續假期多，推升國道交通量。

在私人運具量的部分，根據公路局統計，去年截至11月全國汽車登記數858萬輛已創下20年新高，已超越前年全年的845萬輛。

高公局也說，進一步分析改善部分未發生事故仍會紫爆路段進行改善，國1台北南向出口匝道拓寬2公里已於去年3月完工，國1北上線台北及圓山交流道改善工程預計2028年6月完工，國1內湖至東湖雙向路段拓寬工程預計今年底完工，國1北向東湖至汐止系統路段車道配置調整預計春節前完工。

中部地區，國3霧峰南向入口匯流處標線調整已於去年5月完工，國3霧峰系統南向出口匝道拓寬為2車道預計今年6月完工。南部地區，國10西向自由路出口匝道拓寬為2車道去年12月完工。

在新建工程的部分，國3銜接台66線增設系統交流道工程南向工程預計今年10月通車，國1中港溪橋改建工程預計今年9月通車，國1銜接台74線系統交流道工程預計今年5月通車，國6草屯休息站新建工程預計今年7月啟用，國3霧峰系統交流道改善工程預計今年6月通車。