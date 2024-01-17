草莓先摘蒂頭再洗才乾淨？專家直言：恐吃更多農藥

冬天是草莓的盛產季節，紅寶石一般漂亮的外表、加上酸酸甜甜的好滋味是許多人冬季必不可錯過的美食之一。不過草莓嬌弱難清洗，稍有不慎就會因碰撞受損，到底應該怎麼處理才能吃得健康又安心呢？食安專家韋恩就在個人部落格上撰文教導民眾如何清洗草莓才能有效去除殘留農藥。

坊間傳言草莓要「先去蒂頭再洗才乾淨」，其實是錯誤的觀念，韋恩發文指出草莓清洗有3個步驟，第1、流水沖洗，草莓蒂頭（綠色葉子的部分）不要先去掉，要先以整顆帶蒂草莓再水下沖洗，用流水沖刷掉大部分的農藥。

第2、浸泡，將帶著蒂頭的草莓置於盆中浸泡20至30分鐘，並讓水保持流動或是多換幾次水。

第3、去除蒂頭，要吃的時候再將草莓的蒂頭去除，同時也要避免吃到草莓的果柄。先切除掉蒂頭會造成草莓在清洗浸泡時吸收外面的農藥進去。

另外，韋恩也提醒，洗草莓的時候並不需要再添加其他洗劑，諸如鹽巴、小蘇打、醋、麵粉、蔬果清潔劑等等，其實都不是必要的，添加洗劑甚至還可能讓某些農藥更不好洗、更容易殘留，或是帶來其它的風險。

韋恩也解釋為何草莓常有農藥殘留的問題？原因出在草莓「鮮嫩皮薄」，這一點不僅使草莓受到人類、鳥類、蟲子的喜愛，連細菌也都更容易入侵，因此草莓的培植離不開農藥，加上草莓是連續式作物、不耐久放，沒有充足的時間讓系統性農藥完全衰退。