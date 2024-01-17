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農曆春節連假 台東這6處景區封閉不開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東部海岸，前年及去年歷經地震及颱風災害影響，有部分景區受災修復中，觀光署東部海岸國家風景區管理處基於安全考量，公告5處景區農曆春節期間封閉暫不對外開放，民眾勿前往。記者尤聰光／翻攝
台東縣東部海岸，前年及去年歷經地震及颱風災害影響，有部分景區受災修復中，觀光署東部海岸國家風景區管理處基於安全考量，公告5處景區農曆春節期間封閉暫不對外開放，民眾勿前往。記者尤聰光／翻攝

台東縣東部海岸以優美海岸景觀聞名，是不少觀光客必遊勝地，不過，前年及去年歷經地震及颱風災害影響，有部分景區受災修復中，觀光署東部海岸國家風景區管理處基於安全考量，公告5處景區農曆春節期間封閉暫不對外開放，民眾勿前往。

東管處表示，台東自2022年遭遇917、918大地震，以及去年接連受到蘇拉、海葵和小犬颱風的侵襲，造成三仙台八拱橋、石梯坪露營區、加母子灣休憩區、渚橋休憩區及金樽遊憩區等5處設施結構、地基受到損壞，並已分別進行維修。

為避免有遊客前往造成危安，今年農曆春節期間5處景區部分管制封區域封閉暫不對外開放，呼籲遊客配合，同時未經許可，對於違規擅闖管制區域者，可依發展觀光條例第64條第1項第3款規定，處新台幣5千元以上10萬元以下罰鍰。

另台東縣政府管理的國際地標「鳥巢」，也因去年9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅待重建中；目前縣府已在3處入出口拉起封鎖線，暫時封閉禁止進入。縣府表示，春節連假期間「鳥巢」一樣管制不開放，其他區域正常。

台東縣政府管理的國際地標「鳥巢」，也因去年9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅待重建中；目前縣府已在3處入出口拉起封鎖線，暫時封閉禁止進入。記者尤聰光／攝影
台東縣政府管理的國際地標「鳥巢」，也因去年9月不敵海葵颱風14級強風，幾乎遭毀滅待重建中；目前縣府已在3處入出口拉起封鎖線，暫時封閉禁止進入。記者尤聰光／攝影

小犬颱風 台東 春節

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