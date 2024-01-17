農曆春節連假 台東這6處景區封閉不開放

台東縣東部海岸以優美海岸景觀聞名，是不少觀光客必遊勝地，不過，前年及去年歷經地震及颱風災害影響，有部分景區受災修復中，觀光署東部海岸國家風景區管理處基於安全考量，公告5處景區農曆春節期間封閉暫不對外開放，民眾勿前往。

東管處表示，台東自2022年遭遇917、918大地震，以及去年接連受到蘇拉、海葵和小犬颱風的侵襲，造成三仙台八拱橋、石梯坪露營區、加母子灣休憩區、渚橋休憩區及金樽遊憩區等5處設施結構、地基受到損壞，並已分別進行維修。

為避免有遊客前往造成危安，今年農曆春節期間5處景區部分管制封區域封閉暫不對外開放，呼籲遊客配合，同時未經許可，對於違規擅闖管制區域者，可依發展觀光條例第64條第1項第3款規定，處新台幣5千元以上10萬元以下罰鍰。