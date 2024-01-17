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乳癌篩檢突破92萬人次 女性最要擔心4種不良生活習慣

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
健康生活型態是預防乳癌的關鍵，美國癌症研究所研究確定，38%的乳癌是可以被預防的。林莉茹指出，9項乳癌先天風險、4項後天危險因子要特別注意。本報資料照
健康生活型態是預防乳癌的關鍵，美國癌症研究所研究確定，38%的乳癌是可以被預防的。林莉茹指出，9項乳癌先天風險、4項後天危險因子要特別注意。本報資料照

剛退休50多歲的陳老師，因為家人曾經罹患乳癌，因此有定期篩檢的習慣，沒想到第二次追蹤攝影時，就揪出了乳癌，幸好是早期發現，接受治療後相當穩定，生活並未受到太大影響。國健署癌症防治組長林莉茹表示，類似陳老師的個案其實不少，近年女性愈發注重健康，女性朋友若有9項先天風險，以及4種後天生活習慣風險，務必做好自主健康管理。

根據衛福部國健署110年癌症登記資料、衛福部111年死因統計顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名，共1萬5448人，死亡率第3位，共2834人的女性殺手。國健署推動45歲以上、未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，以早期發現早期治療。

50多歲的退休老師陳小姐，因家人曾罹患過乳癌，自己也相對警覺，趁著到衛生所接種流感疫苗時，主動詢問社區巡迴乳房攝影車的服務時間，接到衛生所通知後，立刻去做了乳房X光攝影檢查。

林莉茹說，陳老師在先前第一次乳癌篩檢時結果正常，是2年後第二次篩檢，就檢查出乳房有異狀，到醫院進一步檢查後，確診為乳癌。不過，幸好發現得早，只是早期乳癌，治療效果良好，預後狀況也很好，陳老師現在也維持很好的生活品質，可以繼續做喜歡的事。

健康生活型態是預防乳癌的關鍵，美國癌症研究所研究確定，38%的乳癌是可以被預防的。林莉茹指出，9項乳癌先天風險，包括初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者，以及得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天4項危險因子則包含，吸菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

林莉茹提醒，國健署補助「乳房X光攝影」可偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的「零期乳癌」。國內研究也顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率；去年超過92萬位女性接受篩檢，突破疫情期間80萬的人數，更超過108年疫情前88萬的最高紀錄，顯示女性愈來愈重視自身健康。

林莉茹說，每年篩檢發現的乳癌59.7%為早期（第0、1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多出26.3%。且根據106至110年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.6%、80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。

林莉茹提醒，除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。

國健署長吳昭軍也提醒，婦女朋友愛自己，從乳篩做起，並且分享給好友，邀請身旁的親朋好友一起利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；亦可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home） 查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。檢查當天，請記得攜帶健保卡及身分證至乳房X光攝影醫療機構，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。

乳癌 X

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