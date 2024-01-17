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去年檢出63人確診 桃園2.5萬名免費篩肺癌今年續辦

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府免費低劑量肺癌篩檢獲肯定，衛生局表示今年會續辦。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市政府免費低劑量肺癌篩檢獲肯定，衛生局表示今年會續辦。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局指出，衛福部國健署去年公布前10大癌症死因，肺癌首次超越大腸癌列第一。市政府去年3月1日開始，提供40歲以上設籍桃園市，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4類危險因子市民，免費（公費）肺部低劑量電腦斷層 (LDCT) 檢查服務，下半年擴大多個工業區等相關職場勞工，原訂2萬5000個名額至去年底已有2萬多人申請，完成逾1萬8000人篩檢。

衛生局指出，因為申請的民眾踴躍，而且確實發揮預防及治療的效果，今年計畫至少再提供兩萬個名額，搭配衛福部國健署原有的篩檢計畫，為民眾健康把關，預計下周公布詳細計畫。

衛生局說明，國健署去年10月公布最新10大癌症統計，2021年共有12.1萬多人罹癌，比前一年減少210多人人，統計出現首次肺癌高過腸癌，成為國人癌症發生率第1位，合計1萬6800多人罹患肺癌，大腸癌有1萬6200多人，其次為女性乳癌1萬400人、肝癌1萬700多人、口腔癌800多人。

衛生局統表示，去年實施擴大肺癌篩檢計畫後，已找出63人確診肺癌檢出率約1.76%；其中擴大篩檢族群包含10年內有乳癌病史者300多人，找出5人確診肺癌，是所有篩檢族群中最高者。張善政市長去年慰勞聖保祿醫院工作人員時，除了強調會繼續擴大篩檢服務對象，也特別呼籲曾罹患乳癌的市民朋友早日申請LDCT公費篩檢。

衛生局表示，乳癌病友和4大職業族群請踴躍接受低劑量肺部電腦斷層篩檢，先至「桃園市擴大肺癌篩檢計畫預約平台」預約，經資格審查成功，取得QR Code依預約時間，就可以接受檢查。

衛生局表示，目前與18家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢，服務對象為具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類危險因子的市民，其中「職業暴露」主要是暴露在石綿、砷、鎘、鎳、粉塵（含油漆、泥水、營造業）的作業環境工作1年以上，迄今超過10年者；砷、鎘、鎳、粉塵為肺癌致癌物，職業暴露石綿可能導致肺間質纖維化及肺癌。

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