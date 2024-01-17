1歲遲緩兒癲癇反覆發作 傳統針灸+無痛雷射針灸見希望

台中一名4歲男童在1歲時因癲癇反覆發作，就醫檢查後判定為染色體異常造成中重度全面性發展遲緩，經接受早期療育，並從去年5月起接受每周一至兩次的傳統針灸合併無痛雷射針灸治療，經七個月療程後，男童改善吞嚥和咀嚼問題明顯改善，癲癇發作頻率與嚴重程度下降，逐漸培養部分生活自主的能力。

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科醫師許有志說，男童向中國醫藥大學兒童醫院副院長、兒童神經科醫師周宜卿求診，在他的門診接受傳統針灸合併無痛雷射針灸治療，對於日常指令的理解、環境和情境認知顯著提升，雙手開始出現探索性動作。

衛福部統計，去年台灣發展遲緩兒童早期療育通報數約3萬人，其中以2至3歲兒童占比最高。

周宜卿說，「發展遲緩」是孩童在6歲以前較同齡發展來得緩慢。目前約只有2至3成能夠找出明確的病因。大多數發展遲緩兒屬於輕度或中度，常易被認為只是發展較慢而被忽略，實際上還有許多遲緩兒尚未被發現。

許有志說明，臨床上視孩童情況會使用一種或併用數種治療方法，其中以針灸療法最為大宗。傳統針灸是透過針刺在頭部與全身的穴道，以達到活化腦部及促進腦部血液灌流等療效；雷射針灸則是透過低能量的雷射作用在穴道上來達到調控神經系統、促進神經再生等作用，由於無痛、安全及非侵入性的特點，近年來被廣泛用於發展遲緩孩童治療。