高鐵加碼28班大學生5折優惠列車 19日凌晨起開放訂票
迎接大學返校潮，台灣高鐵今天宣布，2月16至22日，除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各2班，共28班次大學生開學返校5折優惠列車，1月19日凌晨0時起開放時程購票。
台灣高鐵公司表示，適用大學生優惠各車次車票，除了可透過高鐵網路訂票系統預訂，亦可使用T-EX行動購票App、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。
台灣高鐵提醒，使用大學生優惠旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。
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